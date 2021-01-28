وقع في شر أعماله.. لص يتلقى عقابا فوريا بعد محاولة سرقة راكب كفيف في قطار

باءت محاولة لص بلا رحمة سرقة راكب كفيف تحت تهديد السلاح أثناء تواجدهما على متن قطار بالفشل الذريع، حيث اضطر للاستسلام والعودة إلى مقعده بعد أن استطاع الضحية مقاومته وأجبره على تركه وشأنه والتخلي عن فكرة استغلال إعاقته للاستيلاء على مقتنياته.





وأوردت صحيفة "ميرور" البريطانية في تقرير لها نُشر أمس، الأربعاء، تفاصيل محاولة السرقة موضحة أن اللص "جيمس دونيلي"، البالغ عمره 23 عامًا، استهدف الضحية على متن قطار متجه إلى وسط مدينة "ليفربول" بإنجلترا في الثالث والعشرين من ديسمبر الماضي.









وأضاف التقرير أن "دونيلي" اقترب من الضحية، وهو مسن في الـ56 من عمره، ولكمه في وجهه وهدده كي يعطيه ساعته، لكنه رفض ومن ثم أخرج السارق سكينًا ووضعه على بطن ضحيته مهددًا بطعنه ما لم ينفذ طلبه.





لكن الراكب الكفيف أصر على مقاومة عنف السارق، حتى اضطره إلى إبعاد سكينه والعودة لمقعده خالي الوفاض، وغادر الأخير القطار بعد ذلك وتخلص من السكين، لكن الأمر لم ينته عند هذا الحد إذ أوقفه موظفو المحطة وألقت شرطة النقل البريطانية القبض عليه.









ومثل "جيمس دونيلي" أمام محكمة بمدينة "ليفربول" أمس الأول، الثلاثاء، حيث اعترف بفعلته وصدر ضده حكم بالسجن 5 سنوات على خلفية شنه هجوم بسكين



