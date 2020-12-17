«نافذة» تنهي حياة لص أثناء محاولته تنفيذ عملية سطو.. تفاصيل

واجه سارق في الثانية والثلاثين من عمره مصيرًا مأساويًا أثناء محاولته تنفيذ عملية سطو على منزل سكني بولاية "فلوريدا" الأمريكية في وقت سابق من الأسبوع الجاري، حيث سقطت نافذة على رقبته، تاركة جسده متدليًا خارج هذا المنزل.









وأفاد تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية، نقلًا عن شرطة مقاطعة "لي" في ولاية "فلوريدا"، بأنه أثناء محاولة السارق "جوناثان هيرنانديز" اقتحام المنزل عبر إحدى النوافذ، والتي تقع على ارتفاع مترين تقريبًا، وجد نفسه عالقًا قبل أن تسقط النافذة على رقبته وتنهي حياته.

















وعند وصول الشرطة إلى موقع الحادث، كان "هيرنانديز"، وهو أب لـ5 أطفال، قد لقي مصرعه بالفعل؛ واتضح من خلال التحقيقات أنه كان لديه سجل حافل بالمخالفات القانونية، حيث سبق أن تم إلقاء القبض عليه واحتجازه أكثر من مرة على خلفية تورطه في جرائم سرقة بالإضافة إلى قيادة سيارته بدون ترخيص، لكن أفراد عائلته وأصدقاءه أكدوا أنه كان شخصًا عطوفًا وكريمًا.









وقالت خطيبته "باتريشيا دوارتي" في تصريح لمحطة تلفزيونية محلية إن "هيرنانديز" كان ألطف شخص قابلته في حياتها على عكس ما يوحي به مظهره للوهلة الأولى.















