موظفة مطعم تستقيل من عملها بسبب جدال حول الكمامة.. فيديو وصور

انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد رد الفعل المفاجئ لموظفة مطعم في ولاية "إلينوي" الأمريكية، بعد خوضها جدال حول الكمامة الواقية مع اثنين من زبائن المطعم رفضا الالتزام بارتدائها، وهو ما يخالف الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتبعة بالمطعم.





في بداية الفيديو، الذي التُقط في شهر سبتمبر الماضي، لكن تمت مشاركته عبر الإنترنت يوم الثلاثاء الماضي، شوهدت الموظفة أثناء استقبالها لاثنين من الزبائن لدى دخولهما إلى مقر عملها، وطلبت منهما الالتزام بارتداء الكمامات حتى يتمكنا من الحصول على طاولة، لكن أحدهما رد عليها قائلًا: "لدينا إعفاء ديني.. نحن فقط لا نريد ارتداء كمامة"، وفي الوقت ذاته كان يصور المحادثة التي دارت بينه وبين الموظفة بهاتفه المحمول.









وواصلت الموظفة التأكيد على أنه يتعين عليهما ارتداء الكمامة، ورد عليه أحدهما بقوله إنهما معفيان بموجب "قانون الحقوق المدنية"، ومن الواضح أن رفضهما الالتزام بإجراءات الوقاية من عدوى كورونا أثارت استياء هذه السيدة، التي مضت مبتعدة عنهما وتوجهت نحو إحدة طاولات المطعم حيث ألقت عليها قوائم الطعام التي كانت تحملها، وصرخت قائلة "أنا مستقيلة".





وسارعت بعد ذلك نحو مدخل المطعم وواصلت التحدث قائلة إنها لن تواصل العمل بعد الآن، وواصلت انتقاد سلوكهما ورفضهما ارتداء الكمامات دون سبب.





وعادت الموظفة مرة أخرى إلى داخل المطعم، حيث تحدثت إلى مديرها موضحة أنها لا يمكنها الاستمرار في العمل على هذا النحو، وتوجه المدير للتحدث معهما، حيث اعتذر قائلًا إنه لا يمكنهما الدخول بدون كمامة، ليرد عليه مصور الفيديو بقوله إنهما غير مصابين بـ عدوى كورونا ويحق لهما المطالبة بعدم ارتداء كمامة، وسارع مدير المطعم بالرد عليهما مؤكدًا "لا.. ليس هنا".









وشرع الاثنان في مغادرة المطعم، في حين قال أحدهما للمدير إنه خسرهما كزبائن؛ وفي تلك الأثناء ظهرت الموظفة مرة أخرى حيث كانت قد أحضرت متعلقاتها الشخصية، ولفتت نظر مديرها إلى قيام أحدهما بتصوير ما يحدث، معربة عن غضبها حيال موقفه.



