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منوعات

قلب الأم.. تلقي بنفسها أمام سيارة مسرعة لإنقاذ ابنها وزوجها من الموت.. تفاصيل

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:42 م
أم تلقي بنفسها أمام
أم تلقي بنفسها أمام سيارة مسرعة لإنقاذ ابنها وزوجها من الموت
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هدير علاء
ضحت أم شابة بحياتها في سبيل إنقاذ حياة نجلها ذي العامين وزوجها من الموت، حيث ألقت بنفسها أمام سيارة مسرعة خارجة عن السيطرة لحمايتهما لتلقى مصرعها جراء هذا الحادث الأليم أمام عائلتها.

وتناولت تقارير وسائل إعلام اليوم، الثلاثاء، تفاصيل الحادث الذي وقع بمدينة "نيجني نوفغورود" الروسية صباح يوم الجمعة الماضي، موضحة أن الأم "أناستاسيا لياخانوفا" ذات الـ26 عامًا كانت تسير بصحبة عائلتها لاصطحاب نجلها إلى حضانته، وكان مسارهم الوحيد على جانب طريق مزدحم، وللأسف فقد سائق في عمر الـ67 عامًا السيطرة على سيارته في تلك الأثناء بسبب الثلوج الكثيفة وشوهد منطلقًا في اتجاه العائلة.


وأفاد شهود عيان بأن "أناستاسيا" رأت السيارة المنطلقة نحوهم وألقت بنفسها أمام زوجها "ديمتري" وطفلهما وتلقت القوة الكاملة للاصطدام بدلًا منهما، ولقيت مصرعها في موقع الحادث، وقد شوهد زوجها في أعقاب ذلك وهو يبكي بجوار جثتها الهامدة على جانب الطريق.

تجدر الإشارة إلى أن قائد السيارة المسن يواجه تهمة الإهمال المؤدي للوفاة، ويمكن أن يُعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات إذا ثبتت إدانته.


ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن تقرير لصحيفة روسية حول الحادث أن الأم "أناستاسيا لياخانوفا" تحملت وطأة الاصطدام وغطت طفلها وزوجها بجسدها.

وأكد التقرير أن نجل الضحية وزوجها لم يتعرضا لإصابات خطيرة بعد أن استطاعت بتضحيتها التخفيف من وطأة اصطدام السيارة الخارجة عن السيطرة بهما.
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