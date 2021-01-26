بعد نقلها لمستشفى بسبب آلام المعدة.. كورونا ينهي حياة عروس في مقتبل العمر

توفيت عروس في مقتبل العمر متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 )، وذلك في أعقاب نقلها إلى مستشفى إثر معاناتها من آلام في المعدة قبل حلول العام الجديد مباشرة.





وسلطت صحيفة "ميرور" البريطانية الضوء على تفاصيل حالة العروس "لورا جينتري"، موضحة أنها نُقلت إلى مستشفى بمقاطعة "نورفولك" الواقعة شرق إنجلترا عقب معاناتها من آلام المعدة، وهناك ثبتت إصابتها بـ كورونا.









وفي ظل تحول حالتها من سيئ إلى أسوأ، اضطر الأطباء إلى وضعها على جهاز تنفس صناعي، لكنها خسرت معركتها مع الفيروس المميت ، والتي لم تستمر طويلًا، وفارقت الحياة في الـ17 من يناير الجاري عن عمر يناهز 28 عامًا.





وأشارت الصحيفة إلى أنها كانت تستعد للزواج من خطيبها "جاك بريهاوس" لكن جائحة كورونا أنهت حياتها قبل أن تحقق حلمها، في حين تسعى شقيقتها "آيمي" حاليًا لجمع الأموال اللازمة لإقامة جنازة لائقة لتوديعها من خلال منصة إلكترونية لجمع التبرعات مقرها الرئيسي بالعاصمة البريطانية لندن.







