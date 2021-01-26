أقوى بنسبة 50%.. ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا في الولايات المتحدة

ما زال فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يزداد قوة في الغرب، حيث وصلت السلالة البرازيلية من الفيروس المستجد شديد العدوى إلى الولايات المتحدة، والذي يلقب بـ سوبر كوفيد أو كوفيد الخارق.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، ظهرت الحالة الأولى لأحد سكان ولاية مينيسوتا الأمريكية، وكان قد عاد مؤخرًا من الدولة التي تضررت بشدة في أمريكا الجنوبية، ومن المحتمل أن تكون السلالة شديدة العدوى - المعروفة باسم P1 - أكثر عدوى بنسبة 50 %.





يأتي ذلك بعد أن أعاد الرئيس بايدن فرض حظر السفر الذي يمنع المسافرين من دخول الولايات المتحدة من عدة دول بها متغيرات خطيرة، بما في ذلك المملكة المتحدة والبرازيل وأضاف جنوب إفريقيا إلى القائمة.





ولكن يأتي قرار بايدن بعد فوات الأوان، حيث أثبتت الاختبارات الإيجابية لفيروس كوفيد-19، أن هذا الشخص مصاب بالعدوى القوية منذ دخوله البلاد في 9 يناير الجاري.





وتعد السلالة البرازيلية مثيرة للقلق لأن طفراته تجعل اللقاحات أقل فعالية، وذلك لاحتوائه على طفرة في البروتين، مما يجعله أكثر عدوى ، وقادرًا على إعادة العدوى وربما أكثر مناعة ضد اللقاحات.





ويأتي اكتشاف الأمريكي المصاب، قبل ساعات فقط وقال الدكتور سكوت جوتليب، المفوض السابق لإدارة الغذاء والدواء وعضو مجلس إدارة شركة فايزر، إنه يعتقد أن السلالة البرازيلية لكورونا موجودة بالفعل في الولايات المتحدة.





وكانت قد ظهرت الأعراض القوية للمرض على لأمريكي - لم يذكر اسمه ومجموعة أخرى، وتم تأكيد العدوى عند إجراء اختبار للكشف عن كوفيد-19، وعند الحصول على نتيجة إيجابية، أخبروا وزارة الصحة في مينيسوتا أنهم زاروا البرازيل مؤخرًا.