ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

عنوان وهمي ومقلب قاسٍ.. محتال يطلب 21 وجبة دليفري ويرفض الدفع

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 06:53 ص
مقلب قاسٍ.. محتال
مقلب قاسٍ.. محتال يطلب 21 وجبة دليفري ويرفض الدفع
Advertisements
هدير علاء
في مقلب أثار الاستياء على منصات التواصل الاجتماعي، قام محتال بطلب 21 وجبة من مطعم يعاني مالكوه من ضائقة مالية، وأعطى لموظفي المطعم عنوانًا وهميًا ورفض دفع ثمن هذا العدد الهائل من الوجبات في إطار مزحة ثقيلة كان قد قرر تنفيذها.

وكان المحتال قد طلب وجبات يُقدر إجمالي سعرها بـ 170 دولارًا من أحد المطاعم بمدينة "ملبورن" عاصمة ولاية "فيكتوريا" الأسترالية، حيث يتيح هذا المطعم إمكانية الدفع عند تسلم الطلبات فضلًا عن أن التوصيل مجاني، لكن المخادع بإعطائه عنوان مزيف للسائق المسئول عن توصيل الطلبات، تسبب في إهدار وجبات الطعام التي تم توصيلها إلى منزل أحد السكان المحليين، والذي لم يكن لديه علم بشأن ما يحدث إطلاقًا.


وقد أثارت هذه الواقعة الاستياء بعد مشاركة مجموعة من اللقطات للرسائل المتبادلة بين موظفي المطعم وبين العميل المخادع عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي؛ وتضمنت إحدى الرسائل على سبيل المثال محادثة بين سائق التوصيل والعميل كان مضمونها أن الوجبات في الطريق إليه، لكن عند وصول السائق إلى العنوان المزيف الذي قدمه العميل، أرسل إلى الأخير رسالة أبلغه فيها أن العنوان غير صحيح، ليرد عليه العميل قائلًا إنه يعلم ذلك، كما تضمنت رسالته كلمات بذيئة.

وردت إدارة المطعم على تصرفه برسالة وصفت فيها هذه المزحة بكونها "غير إنسانية" خاصة وأن مالكي المطعم يعانون من ضائقة مالية في الأساس ويكافحون من أجل إبقائه مفتوحًا، وأصبحت ردود المخادع أكثر حدة في أعقاب ذلك، وواصل استخدام الشتائم البذيئة في رسائله، حيث قال إن لا أحد يريد الشراء من هذا المطعم، وأنه ليس في حاجة إلى طعامهم لأن لديه ربة منزل.


ولاقت اللقطات الخاصة بهذه المحادثة انتشارًا واسعًا وتفاعلًا من قبل عدد كبير من المتابعين الذي أبدوا امتعاضهم وغضبهم من سلوك العميل المخادع ومزحته غير الإنسانية، التي تسببت في إهدار الكثير من الوجبات فضلًا عن ضياع وقت وجهد العاملين في المطعم، فقط على سبيل المزاح.

يشار إلى أن العديد من وسائل الإعلام الأسترالية وغيرها قد تداولت تفاصيل هذه الواقعة، وشاركت اللقطات الخاصة بالرسائل النصية المتبادلة بين إدارة المطعم والمخادع.
عنوان وهمي ومقلب قاسٍ.. محتال يطلب 21 وجبة دليفري ويرفض الدفع
عنوان وهمي ومقلب قاسٍ.. محتال يطلب 21 وجبة دليفري ويرفض الدفع
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

علقة موت.. زيادة في مصاريف التوصيل تعرض صاحب مطعم للضرب المبرح

دود في الدجاج .. سيدة تتناول وجبة من مطعم شهير و تنشر تحذيرا من التعامل معه .. صور

شاهد.. لحظة نشوب مشاجرة عنيفة بين عميل وموظفة في مطعم وجبات سريعة شهير

محتال يستغل صورة طفل معاق للاستيلاء على تبرعات بقيمة 20 ألف جنيه

زوجان محتالان.. يأكلان ويشربان في مطاعم فارهة وعند الدفع "فص ملح وداب"

نتيجة مضحكة.. طفل 4 سنوات يطلب وليمة جاهزة من هاتف والدته دون علمها

ترشيحاتنا

مفاجأة في النادي الأهلي تخص موسيماني ومدرب الحراس.. تعرف عليها

الفراعنة مش عمالقة.. زاهي حواس يكشف سر ضخامة الأهرامات والمعابد.. فيديو

تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية لـ إبراهيم حسن ومدة غيابه

شروط حصول الأبناء على معاش الأب المتوفى بـ قانون المعاشات الجديد

بنوع مهمل من البذور تخلصي من ارتفاع ضغط الدم

مدرب حراس الأهلي يكشف سبب استمراره رغم رحيل فايلر| وما علاقته بموسيماني؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تركتها تصرخ ألما.. إدانة أم بقتل طفلتها الرضيعة ذات الـ19 شهرا

عنوان وهمي ومقلب قاسٍ.. محتال يطلب 21 وجبة دليفري ويرفض الدفع

حُرمت من رؤية مولودها.. كورونا ينهي حياة أم بعد ولادة طفلها