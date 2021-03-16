عنف وشجار في مطار تونس.. ورئيس الوزراء يتوعد نواب ائتلاف الكرامة

توعد رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، أمس الإثنين، نواب حزب ائتلاف الكرامة في البرلمان، بعد اعتدائهم على أعوان الجمارك والأمن، في مطار "تونس قرطاج".









ووفقًا لوسائل إعلام تونسية، أدان المشيشي، محاولة نواب ائتلاف الكرامة تمكين سيدة من السفر بالقوة رغم أنها تخضع لإجراء أمني خاص، واصفًا ما حدث في مطار تونس قرطاج بالاستعراض.









وشدد المشيشي على أن التصدي للمظاهر الفوضوية يتم بالمسارات القانونية والقضائية، مؤكدًا أن عناصر الجمارك الذين تعرضوا للاعتداء من نواب ائتلاف الكرامة سيرفعون قضايا، وأن الحصانة التي يتمتع بها النواب لا يمكن أن تمنعهم من الإجراءات الأمنية.









فيما انتقد انيس الورتاني، كاتب عام نقابة المطارات، طريقة تعامل نواب من ائتلاف الكرامة مع منع سيدة من السفر.









وأكد أن أعوان الأمن والديوانة بمطار تونس قرطاج تعرضوا لاستفزاز من نواب ائتلاف الكرامة وسيف مخلوف، الذي قال إنه "هددهم بالعزل" .









واعتبر الورتاني ما حصل في المطار "انتهاكا خطيرا" في ظل تعمد النواب اقتحام منطقة محظورة داخل المطار، مضيفا "بعد ما حصل اليوم في المطار.. أقول إن الدولة انتهت".