لأول مرة منذ الحرب الباردة .. بريطانيا تعلن زيادة ترسانتها النووية

يستعد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، للإعلان عن زيادة الترسانة النووية للمملكة المتحدة بنسبة 40%، وذلك بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.





وبحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، فإن وزير الخارجية، دومينيك راب، قال إن الأسلحة النووية تمثل "بوليصة التأمين النهائية" ضد التهديدات العالمية، حيث تخطط الحكومة البريطانية لزيادة الترسانة النووية بنسبة 40%، ليصل عدد رؤوس بريطانيا النووية من 180 إلى 260 رأس نووي.





يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه سفير الاتحاد الأوروبي إن المملكة المتحدة لم تترك لبروكسل "خيارًا" سوى اتخاذ إجراءات قانونية بشأن القرار الأحادي الجانب لتغيير أجزاء من البروتوكول.





ويستند جونسون في رغبته برفع قدرات بلاده النووية إلى "مجموعة من التهديدات التكنولوجية والعقائدية المتزايدة" من أجل تبرير هذه الخطوة غير المسبوقة منذ الحرب الباردة.