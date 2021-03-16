ضبط عصابة تصنيع وترويج مخدر الإستروكس بالدرب الأحمر

نجح رجال أمن القاهرة فى ضبط تشكيل عصابى لتصنيع وترويج مخدر الإستروكس .





وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط شخصين، مقيمين بدائرة قسم شرطة الخليفة، وبحوزتهما كمية من مخدر الإستروكس.





وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد التعاطى وأنهما تحصلا عليها من شخصان آخران .





عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبحوزتهما كمية من مخدر الإستروكس – مجموعة من الأدوات والمواد التى يتم إستخدامها فى عملية تصنيع مخدر الإستروكس- هاتف محمول .





بمواجهتهما، أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع المواد المخدرة بإستخدام المضبوطات حيازتهما وترويجها على عملائهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



