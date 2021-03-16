ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

برعاية مصرية.. انطلاق الجولة الثانية من جلسات الحوار الوطني الفلسطيني

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:12 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements
ياسمين القصاص
عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، عاجلا أفادت به أن تم برعاية مصرية تم انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة.

كما عرضت، أن قادة وممثلو الفصائل الفلسطينية يشاركون في الجولة الثانية من الحوار الفلسطيني بالقاهرة.

وبدعوة مصرية كريمة وبرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي يتم بدء الجولة الثانية من جلسات الحوار الوطني الفلسطيني.

والجولة الثانية من جلسات الحوار الوطنى الفلسطيني تأتى في إطار الجهود المصرية المبذولة لإنهاء الانقسام ولم الشمل الفلسطيني.

ويأتي الحوار الوطنى الفلسطينى  فى إطار حرص مصر على بذل كافة الجهود للعمل على تذليل العقبات التى تؤثر على إجراء الانتخابات الفلسطينية.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

برعاية الرئيس السيسي.. مصر تستضيف أعمال جلسة الحوار الوطني الفلسطيني اليوم

اليوم.. انعقاد جلسة للحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة برعاية الرئيس السيسي

انطلاق أعمال الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة ‏بمشاركة مختلف الفصائل برعاية الرئيس السيسي

بحضور مختلف الفصائل.. انطلاق أعمال الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة

جلسة الحوار الوطني الفلسطيني تستهدف إنهاء ‏الانقسام وإنجاح ‏العملية الانتخابية

مصدر مسئول: ‏انعقاد الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة يستهدف بناء مستقبل مثمر للأجيال القادمة.. صور

ترشيحاتنا

شوبير: مروان محسن مفاجأة موسيماني في مواجهة فيتا كلوب

إعلان مهم من منظمة الصحة العالمية حول أصول فيروس كورونا

لبحث اتفاق العُلا.. السعودية تستضيف اجتماعًا خليجيًا غدًا | تفاصيل

بشرط واحد.. تعرف على كيفية الحصول على مرتب مدى الحياة بالقانون

قناة مصرية مجانية تعلن إذاعة مباراة الزمالك والترجي التونسي

قائد فيتا كلوب لـ صدى البلد: الأهلي زعيم أفريقيا.. وأتمنى الانضمام إليه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. نصيحة علم الأرقام لمواليد اليوم.. تأكد من صلاحية المكسرات بهذه الطريقة.. تنظيف القولون بأكثر من طريقة بالمنزل

تعرف على مواصفات كيا سورينتو 2021 الجديدة في مصر

طريقة تنظيف الأذن المسدودة في المنزل