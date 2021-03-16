عميدة علاج طبيعى القاهرة : امتحانات الدراسات العليا المؤجلة أول إبريل القادم

كشفت الدكتور جيهان المنياوي عميدة كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات طلاب الدراسات العليا المؤجلة .





وقالت الدكتور جيهان المنياوى خلال تصريح لصدى البلد ، إن أمتحانات الدراسات العليا المؤجله من دور نوفمبر ٢٠٢٠ إلى ابريل ٢٠٢١ سيكون يوم السبت الموافق ٤ من ابريل القادم اونلاين على منصه البلاك بورد .









وكان قد أجرى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، جولة تفقدية للاطمئنان على بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة وتطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث يؤدي الامتحانات نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات جامعة القاهرة.





وتفقد الوزير ورئيس الجامعة، أعمال الامتحانات بكلية طب قصر العيني، ورافقهما خلال الجولة الدكتورة هالة صلاح عميدة الكلية.





واطمأن الوزير على سير أعمال الامتحانات في مختلف اللجان، مؤكدًا على أهمية تذليل العقبات التي تواجه الطلاب خلال الامتحانات، ومشيدًا بدور إدارة الجامعة في تحقيق الانضباط والانتظام أثناء سير الامتحانات بمختلف الكليات، وتوفير كافة السبل للطلاب لأداء الامتحانات بشكل منظم.



