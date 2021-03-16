بتكلفة 872 مليون جنيه .. وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا عن مشروعات جامعة المنوفية

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار متابعته للمشروعات التنفيذية لتطوير الجامعات الحكومية، تقريرًا مقدمًا من الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، ود. أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول الزيارة الميدانية للمتابعة الواقعية لمشروعات جامعة المنوفية.





وأفاد التقرير بأنه جارٍ إنشاء مبنى العلوم الأساسية بكلية الهندسة، ومبنى مستشفى الأورام، ومبنى كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، وتعلية المبنى الرئيسي لكلية الطب، ومبنى العيادات الخارجية لكلية العلوم الصحية، ومبنى العيادات الخارجية الثاني (عيادات كلية الطب)، ومبنى العيادات الخارجية الثالث (كلية طب الأسنان)، وتعلية مبنى العيادات الخارجية.





وأضاف التقرير أنه يتم استكمال أعمال بناء مبنى كلية تربية، وتعلية مستشفى الطوارىء "كلية الطب"، وإنشاء كلية الصيدلة والمكتبة المركزية، وكلية الزراعة وكلية التربية بأشمون، والمعهد الفني للتمريض بمنشية سلطان، ومدينة الأمل الجامعية، وترميم مبنى إدارة الجامعة، فيما تم الانتهاء من إنشاء مبنى العيادات الخارجية.





وأوضح التقرير أن التكلفة الإجمالية للمشروعات الجاري تنفيذها في جامعة المنوفية تبلغ نحو 872 مليون جنيه.





وأشاد وزير التعليم العالي بالالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروعات التنفيذية بجامعة المنوفية، كما أكد على دعم القيادة السياسية لتطوير الجامعات الحكومية من خلال مشروعات قومية تعمل على النهوض بمنظومة التعليم العالي بكافة عناصرها.



