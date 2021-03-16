رفع 10 أطنان مخلفات ري وقمامة وصيانة 12 كشافا بالأقصر





وجه العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر ، رؤساء الأحياء ،بضرورة المتابعة الميدانية لأعمال النظافة والتجميل ،ورفع كفاءة الشوارع والأرصفة ،والصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة ،ورفع كفاءتها لتحسين الرؤية البصرية للمواطنين ،لتحقيق أعلي معدلات من الإنجاز لتحسين مستوي معيشة المواطنين، والإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لهم.





وفي هذا السياق، أسفرت الجهود التى نفذها حي المطار ، بقيادة شعبان طايع رئيس الحي ، وبمعاونة محمد فوزي نائب رئيس الحي عن متابعة أعمال إزالة سور من الطوب الأبيض في المهد بنجع منشأة العماري بجوار الملعب بمساحة حوالي ١٣٠ م٢ ،ومتابعة صيانة ١٢ كشاف وتركيب ٧ كشافات ليد جديدة بطريق المطار الرئيسى وتغيير خلية ضوئية عاطلة



