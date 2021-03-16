رفع 10 أطنان مخلفات ري وقمامة وصيانة 12 كشافا بالأقصر

وجه العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر ، رؤساء الأحياء ،بضرورة المتابعة الميدانية لأعمال النظافة والتجميل ،ورفع كفاءة الشوارع والأرصفة ،والصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة ،ورفع كفاءتها لتحسين الرؤية البصرية للمواطنين ،لتحقيق أعلي معدلات من الإنجاز لتحسين مستوي معيشة المواطنين، والإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لهم.
وفي هذا السياق، أسفرت الجهود التى نفذها حي المطار ، بقيادة شعبان طايع رئيس الحي ، وبمعاونة محمد فوزي نائب رئيس الحي عن متابعة أعمال إزالة سور من الطوب الأبيض في المهد بنجع منشأة العماري بجوار الملعب بمساحة حوالي ١٣٠ م٢ ،ومتابعة صيانة ١٢ كشاف وتركيب ٧ كشافات ليد جديدة بطريق المطار الرئيسى وتغيير خلية ضوئية عاطلة
وتم تنظيم حملة النظافة بشوارع الحي ، والتى إستهدفت رفع مخلفات تطهير رى من الشارع المؤدى إلى منطقة القباحى الشرقى بجوار بنزينة صالح بشارع المطار الرئيسى ورفع الأتربة والمخلفات الصلبة بنجع منشأة العمارى ، ومتابعة العمل برفع القمامة من صناديق منشأة العمارى الرئيسي وطريق المطار الرئيسى وطريق السوفتيل الجديد والكوبرى نجع العرب وبنزينة عواد والحى القديم مع رفع الأتربة والمواد الصلبة من أمام الوحدة البيطرية ومدخل عبد الشافي والتي قدرت بحوالي ١٠ طن، وجارى استمرار الأعمال للحفاظ على المظهر الحضارى لشوارع الحى المختلفة.