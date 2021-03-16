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مرأة

دراسة تحذر من نزيف اللثة.. إشارة إلى مرض خطير

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:23 م
صدى البلد
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حياة عبد العزيز
مرض الكبد الدهني له عدد لا يحصى من الأعراض التي يشعر بها الجسم، وأفادت دراسة جديدة وفقا لموقع "express"، قد يكون نزيف اللثة علامة على مرض الكبد الدهني.

ومرض الكبد الدهني، هو حالة شائعة ناتجة عن تراكم الكثير من الدهون في الكبد، ويحتوي الكبد السليم على كمية قليلة من الدهون، وتصبح المشكلة عندما تصل الدهون إلى 5 % إلى 10 % من وزن الكبد، ونزيف اللثة هو عرض من أعراض تليف الكبد ويمكن أن يشير إلى وجود مشكلة في الكبد.

كما يعد تليف الكبد مرضًا تدريجيًا يتطور ببطء على مدى سنوات عديدة، وإذا تم السماح له بالاستمرار ، فإن تراكم النسيج الندبي يمكن أن يوقف وظائف الكبد في النهاية.

ويحتاج تطور تليف الكبد ، إلى أن يحدث تلف مستمر طويل الأمد للكبد، وعندما يتم تدمير أنسجة الكبد السليمة واستبدالها بنسيج ندبي، تصبح الحالة خطيرة ، لأنها يمكن أن تبدأ في منع تدفق الدم عبر الكبد.

وأدرجت تقارير طبية اليوم الأعراض التي يمكن أن تشير إلى مرض الكبد والتي تشمل:

تسارع ضربات القلب
تتغير الشخصية
نزيف اللثة
فقد الكتلة في الجسم والذراعين
صعوبات معالجة المخدرات والكحول
ارتباك
دوخة
تراكم السوائل على الكاحلين والقدمين والساقين
تساقط شعر
القابلية العالية للكدمات
اليرقان أو اصفرار الجلد وبياض العينين واللسان
فقدان الدافع الجنسي
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