سكرتير عام الأقصر يتابع مشروعات حياة كريمة بجنوب الأقصر.. صور

تفقد محمد عبد الفتاح أدم سكرتير عام محافظة الأقصر، برفقة إبراهيم نصر رئيس مركز ومدينة اسنا والعميد يحي رئيس الهيئه القوميه لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر ، عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق مركز إسنا.
واستهل عبد الفتاح الجولة بتفقد أعمال حفر وتركيب شبكات انحدار محطة الصرف الصحي بقرية الكلابية التابعة لمجلس قروى الحلة والتي سيتم ربطها على محطة رفع الكلابية.
وخلال الجولة التقى السكرتير العام بالمواطنين الذين أعربوا عن سعادتهم للعمل بهذا المشروع لحماية منازلهم من خطر المياه الجوفية والذي كان حلما بالنسبة لهم موجهين الشكر لرئيس الجمهورية.
وتم استكمال الجولة بتفقد الأعمال الجاري لإنشاء جناح جديد بمدرسة النجوع قبلي الإعدادية والذي سيتم إقامته من خمس طوابق ليضم فصول دراسية ومكاتب إدارية .
و تفقد أعمال الصرف الصحي وخطوط مياه الشرب بقرية النجوع والجاري العمل بهم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وتم استكمال الجولة بتفقد أعمال حفر وتركيب شبكات انحدار محطة الصرف الصحي بالنمسا والتي سيتم ربطها على محطة رفع النمسا.
وشدد سكرتير عام الأقصر، على الشركات المنفذة بتكثيف العمل والالتزام بالجدول الزمنى المحدد لإنهاء كافة الاعمال ، مؤكدا بأنه تم تحديد متطلبات جميع القرى في كافة القطاعات الخدمية والتي تشمل الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والصحة والشباب والرياضة والإسعاف والتعليم والطرق والخدمات البيطرية والمجازر وإدارة المخلفات والري والخدمات الزراعية والغاز الطبيعي وكافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وسيتم تنفيذها خلال المبادرة الرئاسية.
يااى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بمتابعة الاعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة " وتذليل اي عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.