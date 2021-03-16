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برلمان

هيئة الأوقاف : خصم 20% على استبدال أراضى الهيئة لصالح النفع العام

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 05:10 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريده محمد وماجده بدوي ويوسف سامح
اوصت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب ، برئاسة النائب أسامة العبد وكيل اللجنة، هيئة الاوقاف المصرية ، بإرسال مخاطبة  لإحالتها إلى هيئة الابنية التعلمية ،لاستبدال قطعة أرض مساحتها 8000 م2 بمركز ملوى بمحافظة المنيا ، لاسخدامها فى عدد من المشروعات الخدمية .

​جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من  النائب رياض عبدالستار، بشأن الموافقة على استبدال مساحة 8000 م2 أرض مهبط المطار – بجوار مرور ملوى، وذلك لإنشاء مدرسة تجريبية للغات، ومدرسة يابانية ومدرسة تعليم أساسي على هذه المساحة لخدمة أهالي مدينة ملوى .

وطالب النائب رياض عبدالستار، مقدم الطلب ، من رئيس هيئة الاوقاف المهندس علاء عبدالعزيز ، الذى شارك فى الاجتماع ، ضروة تشكيل لجنة محايدة لتسعير الأرض ، وذلك للعمل على توفير المبالغ المطلوبة واعتمادها من وزارة التربية والتعليم او وزارة التنمية المحلية .

من جانبه قال المهندس علاء عبدالعزيز ، رئيس هيئة الأوقاف، إن الهيئة  ليس لديها مانع فى عملية استبدال الارض وفقا للقيمة السوقية العادلة ، لافتا إلى انه سيتم خصم 20% من قيمة الارض ، في إطار حزمة الإجراءات الميسرة التي تقدمها للأراضي التى تستخدم للمنفعة العامة .

وأوضح ان اللجنة التي طالب بها النائب لتقييم الأرض ،مستعدة للنزول فى أقرب وقت بعد توجيه مخاطبة رسمية  لاستبدال الارض من محافظ الاقليم الذى تتبعه الأرض ، او من خلال هيئة الأبنية التعلمية   قائلا : لا نتأخر فى أي عملية استبدال للمنفعة العامة حرصا على تحقيق مصالح المواطنين ".

ومن جانبه قال المهندس سيد محروس ، مستشار وزير الاقاف ، أن عملية الاستبدال تتم أما من خلال استبدال قعطة أرض بنفس القطعة المراد استبدالها ، أو من خلال دفع نقود  مقابل سعر الأرض وفقا للسعر الذي تقره لجنة التسعير
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