هيئة الأوقاف : خصم 20% على استبدال أراضى الهيئة لصالح النفع العام

اوصت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب ، برئاسة النائب أسامة العبد وكيل اللجنة، هيئة الاوقاف المصرية ، بإرسال مخاطبة لإحالتها إلى هيئة الابنية التعلمية ،لاستبدال قطعة أرض مساحتها 8000 م2 بمركز ملوى بمحافظة المنيا ، لاسخدامها فى عدد من المشروعات الخدمية .
جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب رياض عبدالستار، بشأن الموافقة على استبدال مساحة 8000 م2 أرض مهبط المطار – بجوار مرور ملوى، وذلك لإنشاء مدرسة تجريبية للغات، ومدرسة يابانية ومدرسة تعليم أساسي على هذه المساحة لخدمة أهالي مدينة ملوى .
وطالب النائب رياض عبدالستار، مقدم الطلب ، من رئيس هيئة الاوقاف المهندس علاء عبدالعزيز ، الذى شارك فى الاجتماع ، ضروة تشكيل لجنة محايدة لتسعير الأرض ، وذلك للعمل على توفير المبالغ المطلوبة واعتمادها من وزارة التربية والتعليم او وزارة التنمية المحلية .
من جانبه قال المهندس علاء عبدالعزيز ، رئيس هيئة الأوقاف، إن الهيئة ليس لديها مانع فى عملية استبدال الارض وفقا للقيمة السوقية العادلة ، لافتا إلى انه سيتم خصم 20% من قيمة الارض ، في إطار حزمة الإجراءات الميسرة التي تقدمها للأراضي التى تستخدم للمنفعة العامة .
وأوضح ان اللجنة التي طالب بها النائب لتقييم الأرض ،مستعدة للنزول فى أقرب وقت بعد توجيه مخاطبة رسمية لاستبدال الارض من محافظ الاقليم الذى تتبعه الأرض ، او من خلال هيئة الأبنية التعلمية قائلا : لا نتأخر فى أي عملية استبدال للمنفعة العامة حرصا على تحقيق مصالح المواطنين ".
ومن جانبه قال المهندس سيد محروس ، مستشار وزير الاقاف ، أن عملية الاستبدال تتم أما من خلال استبدال قعطة أرض بنفس القطعة المراد استبدالها ، أو من خلال دفع نقود مقابل سعر الأرض وفقا للسعر الذي تقره لجنة التسعير