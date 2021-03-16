إنستجرام يحدث أدوات الأمان لكي يشعر المراهقون بأمان أكبر على المنصة

كشف موقع إنستجرام لمشاركة الصور الرقمية عبر الهواتف الذكية عن سعيه لجعل المستخدمين المراهقين يشعرون بأمان أكبر على المنصة.





ووفقا لموقع "يو إس توداي" الأمريكي فإن التطبيق المملوك لمنصة فيسبوك يحدث أدوات الأمان وإعدادات الخصوصية لمستخدميه الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا.





ونوه "يو إس توداي" بأن بعض المميزات تتضمن استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للمساعدة في التحقق من عمر المستخدمين الأصغر سنًا، وكذلك مساعدة المراهقين على معرفة الاختلافات بين امتلاك حساب عام وخاص عند الانضمام، وإذا اختاروا أن يكون لديهم حساب عام، فعليهم إخطارهم بشأن "مزايا الحساب الخاص"، بما في ذلك الحصول على مزيد من الحماية والتحكم في حسابهم.