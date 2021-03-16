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اشتعال الأزمة مجددًا بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي..تفاصيل

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:23 م
صدى البلد
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ندى عبد العزيز

اشتعلت الأزمة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى من جديد ، حيث بدأت المفوضية الأوروبية بأخذ الإجراءات القانونية ضد المملكة المتحدة؛ بسبب خرق بنود اتفاق البريكست المبرم فى نهاية العام الماضي.

وبحسب تقرير عرضته قناة سكاي نيوز الإخبارية، بدأت هذه الأزمة بعد قرار بريطانيا من جانب واحد تأجيل الرسوم الجمركية على البضائع الواصلة منها إلى إيرلندا الشمالية لـ ٦ أشهر.

وأضاف التقرير أن هذا القرار فتح الباب أمام إجراءات قانونية قد تنتهي بفرض عقوبات على بريطانيا وتقوض امكانية منح شركاتها المالية حق الوصول إلى النظام المالي الأوروبي تحت بند التكافؤ التنظيمي.

وتأتى هذه  الأزمة فى وقت مشحون بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بسبب أزمة اللقاحات، الأمر الذى قد يدفع بروكسل لتطبيق إجراءات صارمة على لندن، تبدأ برفع قضية انتهاك قد تنتهى فى نهاية المطاف من إصدار حكم ملزم بفرض عقوبات مالية على المملكة المتحدة.
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