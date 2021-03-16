ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

السبكي: بدون مواطن ذي مستوى صحي مميز لن نستطيع بناء الوطن وصناعة مستقبله.. ونعمل على ضمان الوصول لأعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:30 م
صدى البلد
Advertisements
الهيئة العامة للرعاية الصحية:
منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد تعزز من مفهوم طب الأسرة
تردد 85.729 ألف منتفع على عيادات الوحدات الصحية ببورسعيد
بدون مواطن ذو مستوى صحي مميز لن نستطيع بناء الوطن وصناعة مستقبله


كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أداة الدولة الرئيسية لتقديم الخدمات الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، عن تردد 85.729 ألف منتفع على العيادات في مختلف التخصصات الطبية بالمراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة في بورسعيد، والبالغ عددها 33 مركز ووحدة صحة طب أسرة خلال شهر فبراير الماضي.

وقالت هيئة الرعاية الصحية في تقرير لها حول منظومة الخدمات الطبية والعلاجية التى تقدمها للمنتفعين من خلال مراكزها ووحداتها الصحية بمحافظة بورسعيد أن الخدمات تقدم بأعلى معايير الجودة العالمية.

وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس الإدارة، مساعد وزير الصحة والسكان، أن إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمترددين على المراكز والوحدات الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد خلال نفس الشهر بلغت 133.737 ألف خدمة وفق أحدث معايير الجودة العالمية، منها 59.694 ألف بعيادات طب الأسرة، 15.496 ألف بعيادات الأسنان، بالإضافة إلى 8246 خدمة بعيادات تنظيم الأسرة والباطنة والنساء والأطفال، و 5503 فحص طبي شامل، و 44.798 ألف خدمات المعمل وفحوصات طبية معملية وأشعة.

وأضافت الهيئة، أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد تعزز من مفهوم طب الأسرة، بحيث أصبحت تغطي 80% من احتياجات الفرد الصحية وفق أحدث النظم الصحية العالمية، كما تعد بوابة الفرد الأولى للحصول على الرعاية الصحية المتكاملة وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة، وكذلك المتابعة الطبية للأصحاء وإجراء الفحوصات الطبية الشاملة أولًا بأول للاكتشاف المبكر للأمراض وعلاجها سريعًا أو الوقاية من الإصابة بالأمراض وخاصة المزمنة منها.

وقال الدكتور أحمد السبكي، أن التأمين الصحي الشامل مشروع قومي يستثمر في صحة المواطن المصري، لأن بدون مواطن ذو مستوى صحي مميز لن نستطيع بناء الوطن وصناعة مستقبله، وهيئة الرعاية الصحية أداة الدولة لتقديم الخدمة الصحية فى ثوب جديد يعتمد على معايير الجودة.

مؤكدًا أنه يتم مراقبة أداء الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل في بورسعيد لحظة بلحظة، من خلال منظومة ممنهجة للتأكد من حصول المنتفعين داخل الوحدة والمركز ومستشفيات الإحالة على الخدمة شموليًا، وزيادة مدى رضائهم عن الخدمة، وبهدف ضمان الوصول لأعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية لهم، وفقًا للمعايير والمواصفات القياسية العالمية.
Advertisements
Advertisements

على سرير المرض.. فاطمة كشري تتعرض لأزمة صحية

أول تعليق من محمد شريف عقب إصابته بـ مباراة الأهلي أمام فيتا كلوب

الصحة: 3 مراحل لتسجيل واختيار الحاصلين على لقاح كورونا ومفاجأة حول السيدات الحوامل.. فيديو

العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار بالمنصورة من الموت صعقا عقب سقوط أسلاك الضغط العالي على القضبان

تفجير إسرائيل.. إيران تستعد لمحو تل أبيب من الخريطة

الكويت.. قرار عاجل بشأن دخول البلاد للقادمين من 8 دول

أحمد الطيب وشه حلو.. خالد الغندور يعلق على نتيجة مباراة الأهلي وفيتا كلوب ..شاهد

دراسة تحذر من المشي بهذه الطريقة .. تصيبك بكورونا وتعرضك للوفاة

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة محمد شريف

الأمن الوطني يفشل مخطط خلية النمر الإرهابية لاستهداف جهة سيادية

المالية: احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي اعتبارا من يوليو المقبل

مجدي عبدالغني يوجه رسالة لـ موسيماني ويعلق على ثلاثية الأهلى أمام فيتا كلوب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 طرق طبيعية للوقاية من مضاعفات السمنة على الكلى والصحة

مواصفات وأسعار أصغر سيارة في السوق السعودي موديل 2021|صور

بإطلالة عصرية.. ياسمين رئيس تتألق في أحدث جلسة تصوير