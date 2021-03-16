هشام يونس يكشف حقيقة تأجيل انتخابات الصحفيين

كشف هشام يونس عضو اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، أخر تطورات انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين.





وقال يونس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، إنه متعجب من رفض غلق شارع عبد الخالق ثروت من أجل الانتخابات، مضيفا انه سيتم عقد اجتماع مساءا اليوم لحسم أمر موعد الانتخابات.





وأكد هشام يونس عضو اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، أنه لا يمكن عقد الانتخابات داخل مقر النقابة بأي حل من الأحوال.

وفي السياق نفسه أشار إلى أن الاجتماعي سيخرج ببيان يوضح فيه كل ما وصلة له وخاصة في موضوع إجراءات انتخابات نقابة الصحفيين الجمعة المقبلة.







