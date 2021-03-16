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أخبار العالم

إثيوبيا تعلق على مقتل مواطنيها في قصف للحوثيين باليمن

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:59 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
علقت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، على حادث مقتل عشرات المهاجرين الإثيوبيين في قصف لمليشيات الحوثي في اليمن.

وقالت الخارجية الإثيوبية في تصريحات لقناة "العربية"، إن حادث صنعاء أودى بحياة العشرات من اللاجئين، مضيفة: "لدينا قلق إزاء عودة 150 لاجئا من اليمن".

وتابعت: "لا نملك أدلة كافية حتى الآن بحادثة اللاجئين في صنعاء ولم نتسلم معلومات عن حادثة احتراق اللاجئين".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش''، أكدت في وقت سابق، أن عشرات المهاجرين لقوا حتفهم حرقا في اليمن في 7 مارس 2021، بعد أن أطلقت مليشيات الحوثي مقذوفات مجهولة على مركز احتجاز للمهاجرين في صنعاء، ما تسبب في نشوب حريق ضخم.

وذكرت المنظمة أن مستشفيات العاصمة عالجت حروق مئات المهاجرين الناجين، ومعظمهم من الإثيوبيين الذين كانوا يحتجون على ظروفهم في المركز، وسط حضور أمني مكثف.
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