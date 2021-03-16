إثيوبيا تعلق على مقتل مواطنيها في قصف للحوثيين باليمن

علقت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، على حادث مقتل عشرات المهاجرين الإثيوبيين في قصف لمليشيات الحوثي في اليمن.





وقالت الخارجية الإثيوبية في تصريحات لقناة "العربية"، إن حادث صنعاء أودى بحياة العشرات من اللاجئين، مضيفة: " لدينا قلق إزاء عودة 150 لاجئا من اليمن".





وتابعت: "لا نملك أدلة كافية حتى الآن بحادثة اللاجئين في صنعاء ولم نتسلم معلومات عن حادثة احتراق اللاجئين".



