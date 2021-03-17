تسريبات تكشف السعر الخرافي لهاتف Galaxy A22 القادم من سامسونج .. مواصفات

كشفت تسريبات سعر وعدد من المواصفات التى سيأتى بها هاتف Galaxy A22 من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، حيث سيصدر الهاتف بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، وهو من الهواتف القليلة من الفئة المتوسطة التى تصدر بـ 5G .





وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف Galaxy A22 سيأتى بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع Infinity-O AMOLED ، مع معدل تحديث 90 هرتزفى الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ونوتش فى أعلى الشاشة وتصنيف IP67 لمقاومة الماء والغبار.





وسيقدم هاتف Galaxy A22 كاميرات خلفية، الأساسية ستكون بدقة 48 ميجا بيكسل، مع كاميرا بعدسة بزاوية واسعة دقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعرى للعمق والاتساع بدقة 2 و2 ميجا بيكسل، وكاميرا سيلفى دقة 16 ميجا بيكسل.





وسيعمل هاتف Galaxy A22 بمعالج من نوع Snapdragon 480 SoC، كما سيعمل بواجهة المستخدم One UI 3.0، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11 الأحدث من جوجل، ونسختى لمساحة تخزين الداخلى وذاكرة تخزين العشوائى 128/4 و256/ 6 جيجابايت.





ومن المحتمل أن يصدر هاتف Galaxy A22 بسعر يبدأ من 229 يورو أى ما يعادل حوالى 4300 جنيه مصرى، ومن المقرر أن تصدر نسخة أخرى من الهاتف بتقنية الجيل الرابع للاتصالات 4G ولكن مع بعض الاختلافات.



