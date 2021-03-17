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تكنولوجيا

بقوة شحن خارقة.. شاومى تحدد الموعد الرسمى لهاتف Black Shark 4

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:01 ص
بقوة شحن خارقة ..
بقوة شحن خارقة .. شاومى تحدد الموعد الرسمى لهاتفBlack Shark
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ندى على
أعلنت شركة شاومى الصينية، الموعد الرسمى لإطلاق هاتف Black Shark 4 والذى سيصدر يوم 23 مارس المقبل،  تحت شركتها الفرعية Black Shark ، والذى سيصدر بإمكانات كبيرة للغاية منها قوة شحن خارقة تجعل البطارية تشحن فى دقائق معدودة. 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Black Shark 4 سيأتى بشاشة قياس 6.7  بوصة من نوع  OLED،  ودقة  2400 × 1080 بكسل ، مع معدل تحديث 90 هرتزفى الثانية، ونوتش فى أعلى الشاشة للكاميرا السيلفى ،  وتصنيف IP67 لمقاومة الماء والغبار، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة. 

ويقدم هاتف Black Shark 4 كاميرا خلفية ثلاثية تأتى الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعرات للاتساع والعمق ، وتأتى الكاميرا السيلفى بدقة 18 ميجا بيكسل. 

وسيحتوى هاتف Black Shark 4 على بطارية بسعة 4500 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120 واط، وهو أحدث تقنية شحن سريع تقدمه شركة شاومي، الأمر الذى يعنى أن الهاتف سيشحن بنسبة 50 % فى أقل من 15 ديقة . 

ومن المحتمل أن يعمل هاتف Black Shark 4 على معالج من نوع Snapdragon 888 SoC ، مزودا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت ، ومساحة التخزين الداخلى  128  و256 جيجابايت وسيدعم شبكات الجيل الخامس 5G ، بالإضافة إلى نظام التشغيل الأحدث من جوجل أندرويد 11 . 


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