هغني مهرجانات .. منى عبد الغني تكشف كواليس مسلسلها الإذاعي مع محمد هنيدي في رمضان

كشفت الفنانة منى عبد الغني، تفاصيل وكواليس آخر وأحدث أعمالها الفنية المنتظرة قريبا في شهر رمضان.





وقالت منى عبد الغني ، في حوارها في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"،: "أشارك في مسلسل إذاعي في شهر رمضان مع الفنان محمد هنيدي".





وأضافت منى عبد الغني:" أغنية تتر المسلسل الإذاعي مهرجانات والمسلسل كوميدي ووافقت على فكرة غناء تتر مهرجانات بشكل فوري"، متابعة: " احب ميكروفون الإذاعة بشكل كبير، ووافقت على المشاركة في المسلسل الإذاعي ووافقت على غناء أغنية التتر والتي تعتبر مهرجانات ".





وأكمل منى عبد الغني:" بعدما قرأت سيناريو المسلسل الإذاعي وافق على الفور لأن الدور مختلف وكوميدي ومع محمد هنيدي وحبيت أشارك في هذا الدور".