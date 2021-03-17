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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17 مارس 2021.. فيديو

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:33 ص
اسعار الذهب
اسعار الذهب
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ياسمين القصاص
استعرض برنامج صباح البلد المذاع على فضائية صدى البلد، أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17 مارس 2021.

وشهدت أسعار الذهب استقرارا في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 17-3-2021، بعد تهاويه في محلات الصاغة بمعدل 5 جنيهات في الجرام الواحد أمس.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 766 جنيها.

ووصل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة في سوق الذهب نحو 875 جنيها.

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 الأوسط في سوق الذهب نحو 656 جنيها .

ووصل سعر الجنيه الذهب لنحو 6128 جنيها وسجلت أوقية الذهب نحو 27.013 ألف جنيه وكيلو الذهب نحو 868.6 ألف جنيه

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.

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