يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة مرض السكر ويظهر عليهم أعراض خفية لمرض السكر ولكن دون دراية منهم، لذلك نكشف عن أعراض مرض السكر.

نستعرض لك وفقا لتقرير بموقع "Facty” أبرز أعراض السكر الابتدائي التي يجب أن تنتبه لها و تتجنبها.





1. ارتفاع مستويات السكر في الدم عن المعدل الطبيعي

عادة ما يكون لدى الشخص المصاب بمرض السكري مستويات سكر في الدم أعلى من المعتاد، ووفقًا لجمعية السكري الأمريكية (ADA)، تتراوح هذه المستويات في المتوسط ​​من 100 إلى 125 مجم/ديسيلتر، يدعي بعض الخبراء أن مستويات السكر في الدم التي تقل عن 100 مجم/ديسيلتر قد تشير أيضًا إلى الإصابة بمقدمات السكري، كما يلعب الوزن والوراثة دورًا في احتمالية الإصابة بمرض السكري، لذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والذين لديهم تاريخ عائلي مع مرض السكري التفكير في إجراء اختبارات منتظمة.





2. الإرهاق المنتظم

الأشخاص الذين يشعرون بالإرهاق بانتظام قد يعتبرون هذا أمرًا طبيعيًا، خاصة إذا كانوا يعيشون حياة نشطة وعملية، لكن الإرهاق المرتبط بحالة ما قبل السكري مختلف تمامًا، فالأشخاص المشغولون يتعبون بشكل طبيعي بسبب النشاط البدني، من ناحية أخرى يشعر الشخص المصاب بالسكري بالتعب دون مجهود بدني، فحتى عندما يكون مرتاحًا جيدًا، يستمر في الشعور بالتعب، فقد يشعر مرضى ما قبل السكري بالتعب بشكل خاص بعد الوجبات، فيعد هذا مرتبط بمرض السكري.

3. بطء التئام الجروح

يشفي جسم الإنسان بشكل طبيعي ويشكل بشرة نضرة فوق الجروح، ولكن سيجد الشخص المصاب بمرض السكري أن جروحه لا تلتئم بأسرع ما كانت عليه من قبل، وهذا أكثر شيوعًا في مرض السكري منه في مرحلة ما قبل السكري، على الرغم من أن مرضى ما قبل السكري قد يعانون من بطء التئام الجروح أيضًا.

4. تقلبات مزاجية لا يمكن تفسيرها

تساهم مستويات الجلوكوز الصحية في الجسم في تحسين الصحة العقلية والجسدية، فيمكن أن تسبب مقدمات السكري أحيانًا تغيرات في المزاج، بما في ذلك الاكتئاب، ومع ذلك فإن التقلبات المزاجية هي أعراض شائعة للعديد من الحالات المختلفة، بالإضافة إلى تغيرات الحياة الطبيعية، وعلى هذا النحو قد لا يتم ملاحظة هذه الأعراض ولا تشير بالضرورة إلى مقدمات السكري ما لم يتم ملاحظتها بالاقتران مع علامات أخرى ذات صلة.

5. مشاكل في الرؤية

قد يبدأ الشخص المصاب بمقدمات السكري بملاحظة مشاكل في الرؤية، مثل ضبابية الرؤية أو ضعف الرؤية الليلية، من الطبيعي أن يتغير البصر عندما يكبر الناس، لذلك غالبًا ما يرتبط هذا العرض بمرض السكري بعد التشخيص، ومع ذلك من المهم إبلاغ الطبيب بأي تغييرات في الرؤية لتلقي العلاج المناسب.

6. زيادات غير متوقعة في الوزن

زيادة مستويات السكر في الدم لها علاقة مباشرة بدهون الجسم، عندما يبدأ الفرد في اكتساب الوزن دون الإفراط في تناول الطعام أو بدون سبب واضح، فمن الممكن أن يكون اللوم على السكر الابتدائي فحتى تقليل السعرات الحرارية وممارسة الرياضة أكثر قد لا يساعد إذا كان هذا هو السبب، كما أن فقدان هذا الوزن أمر صعب ويتطلب التدخل الطبي في بعض الحالات.





7. كثرة التبول

التبول كل بضع ساعات وحتى أربع مرات في اليوم أمر طبيعي، ومع ذلك قد يشعر الشخص المصاب بمقدمات السكري بالحاجة إلى الذهاب للحمام بشكل متكرر، وفي حين أن الأشخاص الذين يشربون الشاي والقهوة بانتظام قد يتبولون كثيرًا، فإن ذلك هو نتيجة استهلاك الكثير من الكافيين، لكن عند غياب هذا المنبه، قد يشير التبول المتكرر إلى مرحلة ما قبل السكري.

8. مشاكل الهضم