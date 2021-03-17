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محافظات

بعد انتشار العشوائية بها.. محافظ الجيزة يناقش خطة تطوير حدائق الأهرام

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:47 م
صدى البلد
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محمد الصاحي
عقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اجتماعا مع اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك، والسعي نحو إيجاد حلول غير تقليدية تهدف إلى تذليل جميع العقبات والمشاكل التي ترهق مواطني مدينة حدائق الأهرام والنهوض بمستوى الخدمات بشكل متكامل.


وقال محافظ الجيزة إن المحافظة لا تدخر جهدًا في التعاون مع الهيئة العامة للتعاونيات والبناء والإسكان من أجل القضاء على جميع الظواهر السلبية والعمل على توفير جميع سبل الراحة للمواطنين، وذلك من خلال تلبية وحل الاحتياجات الفعلية لقاطنى حدائق الأهرام، مؤكدًا أن الإرادة الجادة تستطيع تغيير الواقع للأفضل وبها نستطيع تذليل الصعاب. 


وناقش اللواء أحمد راشد خلال الاجتماع عددًا من المشاكل الهامة التي يعاني منها المقيمون بمدينة حدائق الأهرام، والتي منها مشكلة النظافة وإلقاء مخلفات القمامة بقطع الأراضي الفضاء والطرق غير الممهدة وظاهرة انتشار التكاتك بصورة عشوائية.


 ودعمًا من محافظة الجيزة لقطاع حدائق الأهرام، وجه محافظ الجيزة بتدعيم مدينة حدائق الأهرام من خلال زيادة عمال النظافة إلى جانب تخصيص مبالغ النظافة التي يتم تحصيلها على فواتير الكهرباء لصالح الجمعية المالية، وذلك شريطة قيام الجمعية بالتعاقد مع شركات نظافة متخصصة وجادة لتختص بجمع مخلفات القمامة من المنازل والمنشآت التجارية والشوارع والإنفاق منها على المنظومة، مما يسهم بشكل ملحوظ في تحسين مستوى النظافة وللعمل على رضائهم.


كما شدد المحافظ على حي الهرم بالتنسيق مع هيئة النظافة بتفعيل قرار المحافظة الصادر بإلزام جميع المنشآت التجارية والمحال بوضع صناديق للقمامة أمام تلك المنشآت وفي حال عدم الالتزام يتم توقيع غرامات مشددة عليهم، بالإضافة إلى التنسيق مع متعهدى النظافة القائمين حاليًا بأعمال الجمع من المدينة والتأكيد عليهم بتكثيف أعمال النظافة بالشكل الأمثل وحثهم على بذل المزيد من الجهد، وفي حال عدم الالتزام بالتعليمات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


كما وجه اللواء أحمد راشد حي الهرم بدراسة إمكانية استغلال الميادين والشوارع في وضع اللوحات الإعلانية بشكل حضاري لتحقيق عائد مادي للإنفاق منه على تطوير الخدمات بالمدينة، إلى جانب التعاون مع الجمعية في استغلال جميع قطع الأراضي الفضاء كأماكن انتظار للسيارات للتصدي بكل حزم لظاهرة الانتظار الخاطئ بالشوارع والميادين وتوفير منافذ لإقامة أنشطة تجارية تخدم المواطنين.


كما تطرق المحافظ إلى ضرورة قيام الجمعية بالاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة فى الأمن والتي لديها الخبرة الكافية لإحكام السيطرة على بوابات مدينة حدائق الأهرام.


من جانبه، قال اللواء حسام الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إنه سيتم إرسال إنذارات لأصحاب قطع الأراضي الفضاء غير المستغلة والتنبيه عليهم بحسن استثمار قطع الأراضي الاستثمار القانوني الأمثل، وفي حال عدم الالتزام سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهم، بالإضافة إلى أنه سيتم التعاون مع المحافظة لشن حملات مكبرة للقضاء على جميع مظاهر الإهمال والسلبيات الموجودة بالمدينة.


جاء ذلك بحضور اللواء علاء بدران، السكرتير العام، والمهندس محمود فوزي، السكرتير المساعد، ورئيس حي الهرم ورئيس هيئة النظافة والتجميل ومسئول قطاع الأهرام ومسئولي الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.
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