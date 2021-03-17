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حوادث

ضبط شخصين بحوزتهما أسلحة نارية ومخدرات بسوهاج

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:01 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج عقب تقنين الإجراءات من ضبط (بندقية آلية – عدد من الطلقات النارية - كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى - عدد 8 هواتف محمول - ميزان حساس ) بحوزة (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة المركز).

 وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطهم الاجرامي وحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والهواتف المحمول للاتصال بعملائهما ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع ، والسلاح النارى والذخائر للدفاع عن نشاطهما غير المشروع .

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.
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