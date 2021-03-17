ضبط شخصين بحوزتهما أسلحة نارية ومخدرات بسوهاج

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج عقب تقنين الإجراءات من ضبط (بندقية آلية – عدد من الطلقات النارية - كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى - عدد 8 هواتف محمول - ميزان حساس ) بحوزة (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة المركز).



وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطهم الاجرامي وحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والهواتف المحمول للاتصال بعملائهما ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع ، والسلاح النارى والذخائر للدفاع عن نشاطهما غير المشروع .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.