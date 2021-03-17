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اقتصاد

رئيس المصرف المتحد: مبادرة التمويل العقاري الجديدة رسالة لقوة الاقتصاد

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:36 م
أشرف القاضي رئيس
أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد
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محمد يحيى
أشاد أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، بما أعلن البنك المركزي عن إطلاق مبادرة رئاسية لدعم فئات محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري بفائدة أكثر يسرًا تبلغ 3% وفترة سداد 30 عامًا.

وقال القاضي في اتصال هاتفي مع "صدى البلد"، إن المبادرة التي كلّف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للبنك المركزي بإصدارها مراعاة لمحدودي ومتوسطي الدخل، وخصوصًا الشباب المقبل علي الزواج والفئات المهمشة ، يعكس توجهات القيادة السياسة والثقة في الجهاز المصرفي ممثل في البنك المركزي للعمل جنبا الي جنب مع المجموعة الاقتصادية للإسراع في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للمواطنين والاقتصاد القومي بشكل متسارع. 

وأكد القاضي أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد إعلانا الملامح الخاصة بمبادرة البنك المركزي الجديدة، حتى يتسنى للبنوك تطبيقها وتعظيم سبل الاستفادة منها لأكبر قدر ممكن من العملاء.

وأشار القاضي الي أن هناك رسائل ضمنية تطلقها القيادة السياسية الي المجتمع و العالم الخارجي واقعيا بمدى قدرات الاقتصاد القومي وتعافيه رغم جائحة كورونا التي اضرت بالاقتصاديات العالمية الكبرى، موضحا أن المبادرة الجديدة ستنشط سوق العقارات بصورة كبيرة في الفترات القادمة وهو ما يعني توفير المزيد من فرص العمل.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد كلف البنك المركزي المصري منذ ايام بإصدار مبادرة للتمويل العقاري لدعم متوسطي ومحدودي الدخل بفائدة 3%وفترة سداد 30 عامًا.
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