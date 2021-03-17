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فن

بي بي سي تخطط لإنتاج وثائقي خاص بها عن بريتني سبيرز

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:54 م
صدى البلد
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نجلاء سليمان

بعد النجاح الذي حققة الفيلم الوثائقي Framing Britney Spears، وعرضه على منصة HULU الأمريكية، أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية عن نيتها لتقديم فيلمها الخاص عن حياة المغنية الأمريكية بريتني سبيرز وأزمات الوصاية التي تمر بها.

الوثائقي الذي تعده بي بي سي، يتتبع رحلة الصحفي الحائز على جائزة البافتا عام 2017، موبين أزهر، الذي سافر إلى مسقط رأس سبيرز في كينوود لويزيانا، بلوس أنجلوس تحدث مع المعجبين بها، والأعمدة الأساسية لحركة #FreeBritney.

وجد الصحفي في بي بي سي، نفسه في جلسة استماع في المحكمة حول أزمة الوصاية الخاصة بسبيرز التي تبلغ من العمر 39 عاما، وسط معركة بين محبيها وفريق الوصاية عليها.

يستعرض الفيلم الوثائقي حماس حركة #FreeBritney، وحقائق حول حياة المشاهير والمعجبين والقوانين الخاصة بمثل هذه القضايا بحسب موقع Deadline.

 

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