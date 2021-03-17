قضم جزءا من شفتيها .. كلب يهاجم شابة ويشوه وجهها .. شاهد

يهوى البعض ملاطفة الحيوانات الأليفة و اللعب معها ، لكن بعضها لا تكون أليفة للحد الكافي الذي يتعامل به البعض معها فقد تهاجمك بطريقة مفاجئة و تصيبك بمكروه، لذا يجب الحذر أثناء التعامل معها .





ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن فتاة بالغة من العمر 18 عاما، اصيبت بتشوه في شفتيها بسبب غرس كلب بيتبول مفترس أنيابه بها أثناء لعبها معه الاثنين الماضي.





وتروي الشابة انها كانت تتعامل معه بحرص في البداية إلا أنها اقتربت أكثر من اللازم " على حد وصفها"، و لكنها فوجئت بهجومه الشرس الذي افقدها اتزانها ووقعت على الأرض .





قامت الفتاة من الأرض عقب سقوطها و لكنها شعرت أن فمها يحترق و كأنها تعرضت للدغة نحلة و لكن قوية، فوجئت الفتاة بدماء تنزف من فمها و أن الكلب كاد أن يقضم جزءا من وجهها .





عرضت الشابة حالتها على طبيبة تجميل و أكدت أن الجرح ليس بسيطا ، و العلاج عن طريق التجميل سيحتاج لوقت طويل حتى يعود الوجه لما كان عليه مرة آخرى .