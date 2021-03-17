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أخبار العالم

انتخابات الكنيست 2021.. حزب يمينا يرفض المشاركة في ائتلاف حكومي مع العرب

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:07 م
إيليت شاكيد
إيليت شاكيد
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سمر صالح
قالت عضو حزب "يمينا" الإسرائيلي، إيليت شاكيد: إن حزبها يسعى إلى التعاون ودمج المجتمع العربي في إسرائيل، لكن الحزب غير مستعد للجلوس مع أحزاب عربية في حكومة واحدة لأن الشراكة معها ستمنع الحكومة من اتخاذ قرارات أمنية هامة.
 
وأضافت شاكيد في مقابلة مع قناة "i24news" الإسرائيلية: أنها زارت العديد من البلدات العربية مؤخرًا مثل الطيبة وأم الفحم، وقالت إن حزبها بالتأكيد يبحث عن الصوت العربي وبأهمية التعاون مع المجتمع العربي "الذي يمكنه أن يكون شريكًا فعالًا في حزب يمينا".
 
لكن من ناحية أخرى شددت على أن حزبها لا يمكنه الجلوس في ائتلاف مع أحزاب عربية، وأوضحت أن "اعتماد أي حكومة على أحزاب عربية سيؤثر عليها أمنيًا وسيعطل من اتخاذها قرارات أمنية هامة".
 
وحول قدرة حزبها على تغيير نظرة المجتمع العربي إليه والتي تتسم بأنها "نظرة خوف"، قالت شاكيد: "جئت إلى هنا لأغير هذا، وأجريت العديد من اللقاءات مع القنوات العربية وزرت البلدات العربية، أيضًا بِينِت كوزير قدّمَ الكثير للمجتمع العربي وله علاقات جيدة مع رؤساء بلديات عرب. يجب أن نغير هذه الصورة، لأننا نؤمن بالتعايش"، وفق تعبيرها.
 
وفي تعليقها على التقارب الذي أظهره رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تجاه المجتمع العربي قالت شاكيد: "أعتقد أنه يبحث عن المزيد من الأصوات والعرب يبحثون عن الاندماج ويريدون الحصول على خدمات أفضل وأن يهتم أحد بقضية العنف بالمجتمع العربي والتي باتت أهم القضايا".
 
وحول رأيها بحملة "الليكود" ضد حزبها، قالت: "أظن أن نتنياهو هذه المرة يفشل، يائير لابيد لن ينشئ ائتلاف، وجدعون ساعر يتراجع، لذلك فإنه يركز سهامه على نفتالي بينت كخصم أساسي له، ولن ينجح بمحاولاته".
 
وأكدت شاكيد أن حزبها لن يوصي على نتنياهو، وسيوصي على نفتالي بينت فقط كرئيس للحكومة "ونعتقد أنه يمكن تشكيل ائتلاف بأغلبية يمينية وهذا ما نطمح إليه"، على حد قولها.
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