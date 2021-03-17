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محافظات

محافظ قنا يكرم مدير مدرسة تقديرًا لجهوده في العمل

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:37 م
اللواء أشرف الداودى،
اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا
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يوسف رجب


استقبل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اليوم الأربعاء بمكتبه راضي أحمد حسين، مدير مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية للبنات بمدينة قنا، لتكريمه و ذلك تقديرًا لجهوده وتفانيه في العمل.


جاء ذلك بحضور الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا.


و أوضح محافظ قنا، أن التكريم جاء تقديرًا لأداء مهامه الوظيفية وحرصه على نظافة المدرسة وانضباط المدرسين والعاملين والطالبات بالمدرسة وكذلك لإتباعه وتطبيقه للإجراءات الاحترازية  والوقائية من فيروس كورونا تزامنا مع بدء الفصل الدراسي الثاني.


وأشاد الداودي، بالدور الذي تؤديه مديرية قنا للتربية والتعليم و المدارس والعاملون بها للوصول بالمدارس إلى هذا المستوى والنهوض بالعملية التعليمية في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا و الجهود الطيبة التي يبذلونها و التي كانت و لا تزال نموذجًا مميزًا يحتذى به من العطاء والإبداع.


و أكد محافظ قنا، دعمه الكامل لتطوير المنظومة التعليمية بالمحافظة باعتبارها القاطرة الحقيقية للتنمية خلال السنوات القادمة.


و أشار محافظ قنا، إلى حرصه الشديد على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في التعامل مع العاملين بالجهاز الإداري للمحافظة من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.


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محافظ قنا يكرم مدير مدرسة تقديرًا لجهوده في العمل
محافظ قنا يكرم مدير مدرسة تقديرًا لجهوده في العمل
محافظ قنا يكرم مدير مدرسة تقديرًا لجهوده في العمل
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