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أخبار العالم

الكويت تتخذ قرارا عاجلا بشأن دخول القادمين من السعودية وقطر

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:19 م
السعودية والكويت
السعودية والكويت
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محمود نوفل
اتخذت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي اجراءا عاجلا بشأن دخول القادمين من المملكة العربية السعودية الي أراضيها حيث أعلنت عن  نظام MUNA لشهادات فحص الـ PCR للركاب القادمين من المملكة لمطار الكويت الدولي اعتبارا من 2021/3/28.

وقالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي أن النظام سيتم تطبيقه علي الركاب القادمين من دولتي قطر وسلطنة عمان إلى مطار الكويت الدولي اعتبارا من 2021/3/27.

وكانت الأدارة العامة للطيران المدني الكويتي قد أصدرت في وقت سابق قرارا بشأن دخول البلاد حيث أعلنت  عن بدء تطبيق نظام MUNA لشهادات فحص ال PCR في مطار الكويت الدولي .

وشمل القرار دول البحرين والهند وبنجلاديش وسيرلانكا والإمارات وتركيا ونيبال الفلبين حيث عممت الإجارة الكويتية المنشور علي جميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت . 

وشدد القرار علي التأكد من عدم قبول أي راكب قادم الى دولة الكويت من الدول المذكور أعلاه الا بعد حصوله على شهادة
فحص (PCR) سلبية تثبت خلوه من فيروس كورونا شريطة أن تكون سارية المفعول (72) ساعة من تاريخ المسحة (الفحص) وألا تظهر عليه أي أعراض مثل (الرشح - والعطاس - ارتفاع بدرجة الحرارة - والكحة الخ...). 

وطالب القرار أن تكون الشهادة صادرة من أحد المختبرات المعتمدة في برنامج (MUNA) والمذكورة في منصة (كويت مسافر) .

وأوضح القرار انه سيتم تطبيق  هذا التعميم من يوم الثلاثاء الموافق (2021/03/25) في تمام الساعة (00:01 ) حسب
التوقيت المحلي لدولة الكويت.

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