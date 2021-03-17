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أخبار العالم

خادم الحرمين الشريفين يتسلم أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:17 م
خادم الحرمين
خادم الحرمين
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محمود نوفل
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عددا من سفراء الدول الشقيقة والصديقة، عبر الاتصال المرئي، اليوم، لتقديم أوراق اعتمادهم سفراء معتمدين لدولهم لدى المملكة.

وأجريت للسفراء المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة، بحضور  الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد اليبان بحسب وكالة الأنباء السعودية واس. 

وقدم أوارق اعتماده سفيرًا لبلاده كل من: سفير الولايات المتحدة المكسيكية أنيبال غوميز توليدو، وسفير جمهورية كوت ديفوار كوليبالي دريسا، وسفير المملكة المتحدة نيل كرمبتون، وسفير جمهورية أفغانستان الإسلامية أحمد جاويد مجددي، وسفير جمهورية إيطاليا روبرتو كانتوني، وسفير جمهورية البيرو خوسيه لويس ساليناس مونتيس، وسفير جمهورية السودان عادل بشير حسن بشير، وسفير جمهورية بنغلاديش محمد جاويد باتواري، وسفير الاتحاد الأوروبي باتريك سيومنت، وسفيرة مملكة هولندا جانيت ألبيردا، وسفير جمهورية طاجكستان أكرم كريمي، وسفير البوسنة والهرسك محمد يوسيتش، وسفير الجمهورية الفرنسية لودوفيك بوي، وسفير جمهورية أوغندا إسحاق بيروما سيبوليمي، وسفير اليونان أليكسيس كونستانتوبولوس، وسفير جمهورية اتحاد ميانمار تين يو، وسفير الجمهورية التونسية هشام الفوراتي، وسفير جمهورية لاتفيا (غير المقيم) أتيس سيانيتس، وسفير جمهورية رواندا (غير المقيم) إيمانويل هاتيجيكا، وسفير سلطنة عمان  فيصل بن تركي آل سعيد، وسفير جمهورية مالطا كلايف أكويلينا سبانيول، وسفير جمهورية إستونيا (غير المقيم) جان رينهولد، وسفير اليابان فوميو إيواي، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان.

ورحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالسفراء في المملكة العربية السعودية، وحملهم  نقل تحياته لقادة دولهم، متمنيًا لهم موفور الصحة والسعادة، ولدولهم بالمزيد من التقدم والازدهار.

فيما نقل السفراء، تحيات قادة دولهم، لخادم الحرمين الشريفين، مؤكدين حرصهم على تعزيز العلاقات بين بلدانهم والمملكة.
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