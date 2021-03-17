ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

21 مارس انطلاق معسكر المنتخب الأولمبي

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:19 م
شوقي غريب
شوقي غريب
Advertisements
يسرى غازى
حدد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي الأحد المقبل 21 مارس موعدا لانطلاق معسكره التدريبي ضمن برنامج الاستعداد لنهائيات الدورة الأولمبية المقرر إقامتها في طوكيو خلال يوليو المقبل.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني للمنتخب قائمة أسماء اللاعبين المختارين عقب انتهاء ارتباطات الأندية المصرية في البطولات الأفريقية والتي تختتم اليوم.

وكان الجهاز الفني عقد عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية خاصة بتقييم اللاعبين سواء من القائمة الأساسية أو المرشحين الجدد للانضمام للمعسكر المقبل. 

ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني مع القائمة برنامج الفريق خلال فترة الأجندة الدولية من 22 وحتى 29 مارس.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

٣ معسكرات تدريبية للمنتخب الأوليمبي قبل أولمبياد طوكيو

فى معسكر مارس .. جلسة بين شوقى غريب ومحمد صلاح لحسم مشاركته فى الأولمبياد

استعدادا لـ طوكيو.. وديتان للمنتخب الأولمبي أمام فرق أوروبية

الأهلي والزمالك يضعان حسام البدري فى ورطة قبل معسكر مارس

محمد بركات: حسام البدري لم يحسم قائمة المنتخب

انفراد.. الشناوي وأبوجبل وبسام ورضوان في قائمة معسكر الفراعنة.. وسليمان بديلا

ترشيحاتنا

وعظة الوداع .. آخر كلمات البابا شنودة قبل وفاته.. شاهد

اتحاد الكرة يعدل موعد مباراتين فى الدورى الممتاز

ارتفاع كبير في أسعار الذهب .. أعلي مستوي للمعدن النفيس خلال أسبوعين

في عيد ميلادها.. اسم دينا الشربيني بالكامل وعمرها الحقيقي وقصة خيانتها

سعر ومواصفات تويوتا كورولا كروس أوفر 2021.. صور

فيديو جراف| أهانه.. تفاصيل طرد فنان لـ محمد رمضان

Advertisements

شوبير يزف بشري ساره بشأن كهربا ويعلق على ثلاثية الأهلي

وفاة رضا حميدة نجم الزمالك السابق في منزله

بيرشوا مادة بيضا على اللاعبين.. بيراميدز يشكو نامونجو إلى الكاف

خالد الغندور يشيد بـ الأهلي وموسيماني عقب ثلاثية الفريق أمام فيتا كلوب

الجماهير سبب نجوميتهم.. حازم إمام يهاجم مجلس الزمالك واللاعبين

شوبير يكشف سر هزيمة الزمالك أمام الترجي التونسي ويوجه نصيحة

أول تعليق من رئيس استادات عقب ثلاثية الاهلي بمرمى فيتا كلوب

مفيش حاجة بعيدة على ربنا.. عصام الحضري يعلن موقفه من العودة لمنتخب مصر على طريقة إبراهيموفيتش

المادة فقط.. خالد الغندور يفتح النار على لاعبي الزمالك عقب الهزيمة أمام الترجي

نبيل معلول يتهم مجلس إدارة الزمالك بالتسبب في الهزيمة من الترجي

طارق حشيش يخلي مسئوليته عن هزيمة الزمالك أمام الترجي : انتظروا استاد وشركات للنادي

النقاز لـ"صدى البلد": مشكلتي كانت مع نجل رئيس الزمالك السابق ولا أعلم لماذا يشتمني الجمهور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة مبهجة.. مي سليم تستعرض رشاقتها على إنستجرام

طريقة تحضير مشروب الفرابتشينو المثلج .. خطوة بخطوة

بـ الكاجوال.. هبة مجدي بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام