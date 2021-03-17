21 مارس انطلاق معسكر المنتخب الأولمبي

حدد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي الأحد المقبل 21 مارس موعدا لانطلاق معسكره التدريبي ضمن برنامج الاستعداد لنهائيات الدورة الأولمبية المقرر إقامتها في طوكيو خلال يوليو المقبل.





ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني للمنتخب قائمة أسماء اللاعبين المختارين عقب انتهاء ارتباطات الأندية المصرية في البطولات الأفريقية والتي تختتم اليوم.





وكان الجهاز الفني عقد عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية خاصة بتقييم اللاعبين سواء من القائمة الأساسية أو المرشحين الجدد للانضمام للمعسكر المقبل.





ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني مع القائمة برنامج الفريق خلال فترة الأجندة الدولية من 22 وحتى 29 مارس.