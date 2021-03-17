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حوادث

حملة مرافق مكبرة في الأقصر .. صور

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:34 م
حملة مرافق
حملة مرافق
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شمس يونس
شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر اليوم الأربعاء حملة مكبرة تحت اشراف اللواء أشرف منير  نائب مدير امن الاقصر الحكمدار واللواء رفعت عبد الصمد مساعد مدير الامن وبقيادة المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بمناطق موقف ارمنت، الكرنك ،نجع الطويل، شرق السكة وشوارع الصنايع ، المدينة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 105 محاضر تضمنت 19 محضر إشغالات ، 7 محاضر نظافة عامة، 11 محضر مضبوطات متنوعة   ، 2 محضر لمقاهٍ تقدم شيشة و9 محضر لباعة جائلين ، و57 ازالات إدارية كما تم ضبط عدد ٦ميكروفونات ازعاج من الباعة الجائلين .

ياتى ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاقصر بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الاشغالات و التعديات على الطرق الرئيسية والجانبية و تحقيق الانضباط العام ومتابعة المقاهى والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.
حملة مرافق مكبرة في الأقصر .. صور
حملة مرافق مكبرة في الأقصر .. صور
حملة مرافق مكبرة في الأقصر .. صور
حملة مرافق مكبرة في الأقصر .. صور
حملة مرافق مكبرة في الأقصر .. صور
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