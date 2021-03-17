مفاجأة عن علاقة كورونا بسرعة المشي .. تفاصيل

فجرت دراسة جديدة مفاجأة عن فيروس كورونا وعلاقته بالمشى حيث وجدت أن سرعة الأشخاص تغير صحتهم بشكل كبير.





ووفقا لما جاء فى موقع " ديلي ميل" وجدت الدراسة أن الذين تتسم خطواتهم اثناء المشى بالببطء هم أكثر عرضة للوفاة بأربعة أضعاف من فيروس كورونا، وأكثر عرضة بنحو مرتين للإصابة بحالة شديدة من فيروس كورونا .





وقام باحثون من جامعة ليستر بدراسة 412596 مشاركا في البنك الحيوي في المملكة المتحدة في منتصف العمر والعلاقة النسبية بين كتلة الجسم وسرعة المشي و"كوفيد-19"، واكتشف الفريق أن الذين يمشون ببطء لكنهم يتمتعون بوزن طبيعي، هم أكثر عرضة 2.5 مرة للإصابة بـ"كوفيد-19" الحاد، مقارنة بأولئك الذين يملكون وزنا طبيعيا أيضا ويمشون بسرعة.





ومن النتائج المهمة أن الذين يمشون ببطء كانوا أكثر عرضة للوفاة بنسبة 3.75 مرة بسبب الفيروس الذي وضع معظم العالم في حالة من الإغلاق وأدى إلى وفاة الملايين.





وقام الباحثون بتحديد المشي البطئ بشكل دقيق تعريف من يمشي ببطء على أنه الشخص الذي يتحرك بسرعة ثلاثة أميال (4.8 كم) في الساعة، بينما كان المشاة الذين يتحركون بسرعة تزيد عن أربعة أميال (6.5 كم) في الساعة.





وأكد الباحثون أن الذين يمشون بسرعة قد يكون لديهم نظام قلبي وعائي صحي، بغض النظر عن أوزانهم.





وحصل الباحثون على جميع البيانات من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، وهي دراسة كبيرة وطويلة الأمد عن الاستعداد الوراثي والتعرض البيئي بدأت في عام 2006.



