برلماني: إقامة الأفراح والمأتم تسببت في ارتفاع إصابات كورونا في مصر





قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إن ارتفاع نسبة الإصابات بفيروس كورونا، تنتج عن حالة الاستهتار السائدة لدى البعض، مشيرا إلى أنه مع بداية الجائحة التي شهدتها البلاد، تغاضت فئة كبيرة عن إقامة الأفراح والمأتم نظرا للتجمعات الكبيرة التي تنجم عنها، ولكن نرى الآن عودة هذه المناسبات والتجمعات مجددا مع تجاهل تام للخطر الذي قد يحدث بسبب هذه التجمعات.





وشدد "البلشي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، على ضرورة تشديد الإجراءات الاحترازية على الجميع ، وذلك من أجل الخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة، مشيرا إلى إلى دور الإعلام وأهميته في توعية الجميع وتعاملهم السليم مع هذا الفيروس.



