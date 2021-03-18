ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: إقامة الأفراح والمأتم تسببت في ارتفاع إصابات كورونا في مصر

الخميس 18/مارس/2021 - 06:54 ص
مواجهة فيروس كورونا
مواجهة فيروس كورونا
Advertisements
محمد الشعراوي

قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إن ارتفاع نسبة الإصابات بفيروس كورونا، تنتج عن حالة الاستهتار السائدة لدى البعض، مشيرا إلى أنه مع بداية الجائحة التي شهدتها البلاد، تغاضت فئة كبيرة عن إقامة الأفراح والمأتم نظرا للتجمعات الكبيرة التي تنجم عنها، ولكن نرى الآن عودة هذه المناسبات والتجمعات مجددا مع تجاهل تام للخطر الذي قد يحدث بسبب هذه التجمعات.

وشدد "البلشي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، على ضرورة تشديد الإجراءات الاحترازية على الجميع ، وذلك من أجل الخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة، مشيرا إلى  إلى دور الإعلام وأهميته في توعية الجميع وتعاملهم السليم مع هذا الفيروس.

ولفت عضو مجلس الشيوخ على أن الدولة تواصل جهدها المستمر مع المؤسسات العالمية لتوفير لقاحات فيروس كوورنا لكافة طوائف الشعب، مشيدا بهذا الجهد والذي يؤكد حرص الدولة الدائم على شعبها.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

جيلبرتو سيلفا: النني نضج وأصبح لاعب بيانو في أرسنال .. وعلى صلاح أن لا يفكر بعاطفته

وفاة جد لاعب الأهلي طاهر محمد طاهر

وزير الرياضة لجماهير الزمالك: لا تحزنوا.. هدفنا الحفاظ على النادي ولا علاقة لنا برحيل باتشيكو

رحيل المطربة السورية ميادة بسيليس

عقب الهجوم عليه.. الحريري يزور الرئيس اللبناني

شوبير يعلق على مطالبة لاعب الأهلي بالرحيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر فستان ياسمين صبري في أحدث ظهور لها

طفل 3 أعوام يلقى مصرعه ووالدته تصارع الموت بسبب كلاب مفترسة

بسبب عملية شراء أونلاين .. رجل يجد نفسه مهددا بالسجن 20 عاما