استنفار للجيش اللبناني إثر خروقات حدودية من جانب إسرائيل

استنفرت وحدات الجيش اللبناني في المنطقة الحدودية اليوم، الأربعاء، إثر خطوة جديدة اتخذها الجيش الإسرائيلي بشأن الحدود اللبنانية، وهى قيام جرافات الجيش الإسرائيلي بشق طريق على الحدود اللبنانية قبالة بلدة عديسة.





وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام قابل الحفريات الإسرائيلية على الحدود استنفار للجيش اللبناني، وانتشار لقوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان.





وفى سياق آخر، أفادت القناة العبرية بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية قامت بدعوة سفراء ودبلوماسيين من دول أوروبية بارزة للقيام بجولة على الحدود الشمالية مع لبنان، أول أمس الاثنين، بزعم مشاهدة التهديدات التي تواجهها إسرائيل.

ولفتت إلى أن وزارتي الخارجية والدفاع الإسرائيليتين، قامتا بتنسيق زيارة وفود أوروبية على الحدود المشتركة مع لبنان، على رأسهم سفراء بريطانيا وإسبانيا وفرنسا وبلجيكا والاتحاد الأوروبي، ونزولهم أحد أنفاق حزب الله اللبناني على الحدود مع إسرائيل.





جدير بالذكر أن الجيش اللبناني قام الاسبوع الماضي بإطلاق النار على مسيرتين إسرائيليتين حلقتا فوق مركزين له في بليدا وميس الجبل الحدوديتين.



