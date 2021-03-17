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توك شو

متخصصة في الشأن الأفريقي : إثيوبيا لن تستطيع الملء الثانى للسد

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:50 م
سد النهضة
سد النهضة
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البهى عمرو
قالت الدكتورة هبة البشبيشي المتخصصة فى الشأن الأفريقي، إن إثيوبيا لن تستطيع الملء الثانى للسد إذا تقدمت مصر بشكوى رسمية، وأن الاتحاد الافريقي يستطيع منع إثيوبيا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه لابد من محاسبة إثيوبيا على استفزازتها و عدم احتراممها للمواثيق الدولية.

ولفتت إلى أنه لابد من تقديم شكوي عدائي من مصر والسودان ضد إثيوبيا بسبب السد، وما تقوم به فى الفترة الأخيرة.

وأشارت إلى أن إثيوبيا لن تقوم بالملء الثانى للسد، ولذلك نوجه رسالة طمأنينة للمصريين وكشفت أن الأزمة فى نهر النيل فى الوفرة وليست فى الندرة.

وأوضحت أن ما تقوم به إثيوبيا أعمال أجرامية، وإثيوبيا لن تقوم بالملء، وأن التصريحات الأخيرة من الجانب الإثيوبي لن تتم.

وكشفت : "دينا مفتى المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية يسوق أبي أحمد على أنه بطل فى داخل إثيوبيا".
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