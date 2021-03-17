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فن

صور حصرية.. أشرف عبد الباقي يشارك متابعيه كواليس اللوكاندة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:46 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر الفنان أشرف عبد الباقى صورة من مسرحية "اللوكاندة" من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وكتب أشرف عبدالباقي تعليقا على الصورة: "صور حصرية من سيت كوم #اللوكاندة حلقة "غرفة ٥٥ " الجزء التانى.. يوم الجمعة الساعة ٨م على شاشة dmc".

يذكر أن الفنان أشرف عبد الباقى، قال إن "أى شخص يشارك معه فى الأعمال الفنية و يعانى من أى آلام فى الجسم أقوم بإعطائه أى علاج، مؤكدًا أن العلاج النفسى هو من له المفعول السحري".

وأضاف  أشرف عبد الباقى خلال حواره ببرنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي: "اللى بيجى تعبان بقوله خد العلاج السحري ده وأنت هتخف، وأن ده العلاج السحري".

وتابع: "الموضوع نفسي، واللى بياخد العلاج بيخف.

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