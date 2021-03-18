خبير: أسس العلاقة بين الزوجين يجب أن توضع خلال فترة الخطوبة.. فيديو

قال عمر ندى، خبير العلاقات الزوجة، إن مرحلة الخطوبة هامة جدًا، لأن أسس العلاقة يجب أن توضع في هذه المرحلة، معقبًا: "لو أنا مش بحب اللبس القصير، لازم أقولها الموضوع دا fفترة الخطوبة، وهذه الأسس والضوابط بحكمها نظرة الزوج والمجتمع".





وتابع "ندى"، خلال حوارها مع الإعلاميdن ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الرجل في مرحلة الخطوبة عليه ان يعطي نفسه فرصة لقبول او رفض الدخول لشلة خطيبته المختلطة، مشيرًا إلى أن الرجل إذا رفض فلا يوجد مشكلة على الإطلاق، معقبًا: "مش مهم نظرة الست حال رفضه قبول هذا الأمر، المهم إنك تعمل اللي انت مقتنع بيه".



