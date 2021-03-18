قطع المياه عن بعض المناطق في الجيزة لمدة 8 ساعات غداً

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن بعض مناطق المحافظة ( ابتداء من الطالبية حتي ميدان الرماية – مساكن الضباط – مساكن الشباب – كفر نصار – كوم بكار – عزبة جبريل – منشية البكاري ).





وأوضحت أن الانقطاع سيستمر لمدة 8 ساعات من الساعة 10 مساء يوم الجمعة الموافق 19/3/2021 وحتي الساعة 6 صباح يوم السبت الموافق 20/3/2021، وذلك لإصلاح كسر بخط مياه قطر 1000 مم بطريق مصر اسكندرية الصحراوي امام شارع عتاب.





وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.



