افتتاح مسرح كلية البنات بجامعة عين شمس

قالت الدكتورة رقية شلبى، عميدة كلية البنات للآداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس، إن الكلية تقوم بأعمال التجديد والتطوير ضمن خطة الجامعة لتطوير الكليات، مشيرًا إلى أنه تم تطوير مسرح الكلية ومن المقرر افتتاحه السبت المقبل .





وأضافت عميدة كلية البنات، أنه سوف يتم تطوير مدرجات وقاعات الدراسة والكنترولات والصالة الرياضية على أعلى مستوى وكفاءة، كما سيتم رفع البنية التحتية الإلكترونية بالكلية.



