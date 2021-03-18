افتتاح مسرح كلية البنات بجامعة عين شمس

قالت الدكتورة رقية شلبى، عميدة كلية البنات للآداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس، إن الكلية تقوم بأعمال التجديد والتطوير ضمن خطة الجامعة لتطوير الكليات، مشيرًا إلى أنه تم تطوير مسرح الكلية ومن المقرر افتتاحه السبت المقبل .
وأضافت عميدة كلية البنات، أنه سوف يتم تطوير مدرجات وقاعات الدراسة والكنترولات والصالة الرياضية على أعلى مستوى وكفاءة، كما سيتم رفع البنية التحتية الإلكترونية بالكلية.
ويأتي ذلك تحت رعاية وزير التعليم العالي والثقافة ووزيرة التضامن الاجتماعي، وبعض الوزراء، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس .
وقالت الدكتورة رقية شلبي، عميدة الكلية، إن الافتتاح من المقرر أن يحضره الدكتورة مايا مرسي أمين عام المجلس القومي للمرأة وعدد من الشخصيات الإعلامية وعدد من الفنانين والنقاد، مشيرة إلى أن المسرح جاهز للتشغيل وملحق به غرف استقبال بالدور الرئيسي، وبه بدروم مكيف خاص بالعارضين وغرف تغيير الملابس، وبه بعض الإضاءات الخاصة علي خشبة المسرح وحجرة التحكم في الصوت والإضاءة والستائر، وأيضا مجهز بعوازل للصوت.
كما أكدت عميدة الكلية، أن المسرح الجديد تم تجديده وفق أحدث الأنظمة العالمية وبيوت خبرة متخصصة من خلال استشاريين وأساتذة كلية الهندسة بالجامعة.