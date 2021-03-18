ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

اليوم.. محاكمة صديق المتهم بهتك عرض «طفلة المعادي»

الخميس 18/مارس/2021 - 03:01 ص
متحرش المعادي
متحرش المعادي
Advertisements
اسلام مقلد
تنظر المحكمة المختصة، اليوم الخميس، محاكمة المتهم "م. س" بتهمة التستر على المتهم بخطف وهتك عرض "طفلة المعادي".

وأمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بإحالة "م. س" فني تكييف، إلى محكمة الجنح بتهمة التستر على المتهم بخطف وهتك عرض المجني عليها.

كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهم "م. ج" مختبًا داخل منزل صديقه (المتهم الثاني) بالدرب الأحمر.

وقال المتهم أمام النيابة إنه على معرفة بالمتهم بهتك عرض الطفلة، ولجأ إليه فاستقبله في شقة حولها لمخزن تكييفات، ولم يكن يعرف بالقضية.

وأمر النائب العام المستشار حماده الصاوي بإحالة متهم بخطف طفلة في المعادي، تبلغ من العمر سبع سنوات-محبوسًا-.

وذكرت النيابة في بيان، أن المتهم تحايل لاستدراج الفتاة إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه.

وأكدت النيابة أن جناية الخطف اقترنت بجناية أخرى بأنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها.

أقامت النيابة العامة الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة.

وضمن الأدلة أيضا ما تبين من التصوير، وتعرف شاهدتين والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًّا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، يظهر فيه المتهم أثناء استدراجه الطفلة المجني عليها داخل مدخل عقار بمنطقة المعادي وتحرشه بها والإمساك بمناطق حساسة من جسدها.

ويظهر أيضا في الفيديو صاحبة كاميرا مراقبة بالعقار وتشاجرها مع المتهم وإنقاذها للطفلة من بين يديه، ففر هاربا حتى تم ضبطه.

Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

اصابة 19 شخصا فى حريق مصنع بالقناطر

شاهد.. أطباء القصر العيني ينقذون حياة أستاذهم بعد إصابته بكورونا

عمرو الدردير رئيسًا للمنظومة الإعلامية بالزمالك

إعدادات الواي فاي.. فتاة تكتشف خيانة حبيبها بطريقة غير متوقعة.. فيديو

مديرة مستشفي عزل تكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا

كيلومترات من الإمارات.. إيران تهدد بموقع جديد لإطلاق الصواريخ الباليستية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترك زوجة و5 أطفال .. نهاية مروعة لأب بسبب رهان .. تفاصيل

بطول 3 أمتار .. ظهور مفاجئ لـ سحلية جوانا في حديقة منزل يثير الرعب.. شاهد

بسبب «هجوم قرود» .. شابة في مقتبل العمر تفقد حياتها في حادث مأساوي