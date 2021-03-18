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مرأة

شخصية اليوم في علم الأرقام .. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

الخميس 18/مارس/2021 - 05:54 ص
صدى البلد
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هاجر هانئ
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد في علم الأرقام: "إذا كنت مولودا في يوم 18 مارس فإن إن ذلك يعني أنك عاطفي ولديك شخصية انفعالية وطبيعة حساسة وتتأثر سريعا بمن حولك. 

وأضافت عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، ان مولود 18 مارس يرغب في تحقيق النجاح لكن  يجب محاولة و تفادى التشتت.

وقدمت خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد 18 مارس، قائلة:" عام ٢٠٢١ يعتبر بناءً جدا بالنسبة لك، وهناك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب ونجاحات، بشرط أن تقوم جيدا بما عليك من واجبات، وأن تكون عادلا ومنصفا في كل شيء."


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