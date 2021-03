أخبار الفن.. إصابة هنا الزاهد بفيروس كورونا.. ومحطات في حياة يحيى شاهين

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، نستعرض أبرزها فيما يلي:









أكد مصدر خاص إصابة النجمة هنا الزاهد بفيروس كورونا المستجد.





وقال المصدر أن هنا الزاهد شعرت بارتفاع درجة حرارة منذ يومين ثم قمت بإجراء مسحة طبية وجاءت نتيجة المسحة إيجابية، قبل أن تخضع للعزل المنزلي.





ومن المنتظر أن تظهر نتيجة المسحة الثانية لها خلال ساعات، بعد إلتزامها ببروتوكول العلاج.





يذكر أن هنا الزاهد يذاع لها حاليا مسلسل حلوة الدنيا سكر وهو أولى بطولاتها المطلقة في الدراما وحقق نجاحا كبيرا خلال الفترة الحالية.









علقت شيرين المنزلاوى والدة الفنانة هنا الزاهد بعد إصابة ابنتها بفيروس كورونا من خلال منشور عبر حسابها بموقع فيسبوك.





وكتبت شيرين المنزلاوى :" ربى انى استودعك ابنائى فسلمهم من الآفات والعلل ونجهم من الشرور والامراض واحفظهم اناء الليل واطراف النهار واهدهم واهدهم واعفو عنهم واغفر لهم يا غفار".









توفيت مساء أمس الأربعاء المطربة السورية ميادة بسيليس عن عمر يناهز 54 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.





ونعت وزارة الإعلام السورية الفنانة ميادة بسيليس التي وافتها المنية اليوم.





وكان زوج الفنانة الراحلة الموسيقار سمير كويفاتي قد أكد منذ أسابيع خبر إصابتها بالسرطان طالبًا من جمهورها ومحبيها الدعاء لها بالشفاء.









قررت شركة سوني بيكتشرز، تأجيل عرض فيلم Venom 2 مرة أخرى إلى ١٧ سبتمبر المقبل، بسبب جائحة كورونا بحسب موقع فاريتي.





تعرض موعد طرح الفيلم لعدة تأجيلات خلال العام الماضي، وكان مقررا إتاحته للجمهور ٢٥ يونيو المقبل.





ورغم إعادة فتح دور العرض السينمائي أمام الجمهور في نيويورك ولوس أنجلوس، إلا أن صناع الفيلم لم يفضلوا المغامرة بنجاح الجزء الأول لسلسلة السوبر هيرو الشهيرة.





لم يكن متوقعا تأجيل عرض فيلم Venom: Let There Be Carnage، مرة أخرى، لكن على محبي شخصية السم التي يقوم ببطولتها الممثل المحبوب توم هاردي، إلى جانب نعومي هاريس، ميشيل ويليامز.













تحل اليوم 18 مارس ذكرى رحيل الفنان يحيى شاهين الذي يعد واحد من أهم الفنانين فى السينما المصرية , حيث تعد ثلاثية نجيب محفوظ والتي قدم من خلالها شخصية "سي السيد " فى كل من أفلام " بين القصرين " و"قصر الشوق" و"السكرية " أشهر أعماله.