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فن

ذكرى رحيل "سي سيد" السينما المصرية.. محطات فى حياة يحيى شاهين

الخميس 18/مارس/2021 - 02:54 ص
يحيى شاهين
يحيى شاهين
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شروق حمدى
تحل اليوم 18 مارس  ذكرى رحيل الفنان يحيى شاهين  الذي يعد واحد من أهم الفنانين فى السينما المصرية , حيث تعد ثلاثية نجيب محفوظ والتي قدم من خلالها شخصية "سي السيد " فى كل من أفلام " بين القصرين " و"قصر الشوق" و"السكرية " أشهر أعماله.

الفنان يحيى شاهين، فنان مصري من مواليد 28 يوليو، ولد يحيى شاهين في أسرة بسيطة والتحق بإحدى المدارس بميت عقبة بالجيزة، وهناك بدأ يظهر عليه حبه للفن، فكان يشترك في مسرحيات المدرسة، حتى صار رئيس فرقة التمثيل بالمدرسة، وبعدها دخل مدرسة الصنايع وحصل على الدبلوم، ودخل الفن بطريق الصدفة عندما طلبت الفنانة فاطمة رشدى فنان ليقدم دور البطل الجان فى فرقتها.

في عام 1959 تزوج يحيى شاهين، من سيدة مجرية مُطلقة كان لديها طفلان، وبعد أن أنجب منها ابنتين، قررا الانفصال بعد ست سنوات من الزواج لاختلاف طباعهما وطريقة حياتهما.

طليقة الفنان المصري أخذت ابنتيه وسافرت بهما إلى المجر، فأصيب بإحباط شديد وعاش في عزلة كبيرة لمدة عامين، ثم طلب من أقاربه أن يجدوا له عروسًا أخرى تناسبه وتتفهم طبيعة عمله كفنان، وبالفعل وقع الاختيار على السيدة مشيرة عبدالمنعم، وأنجب ابنته داليا والتي تعمل مخرجة.

ومن أشهر أعمال يحيى شاهين، فيلم بين القصرين والتي قدم من خلاله شخصية سي السيد.
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